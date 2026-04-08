Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 1.290.000 pesos a 30 días en abril 2026 Las colocaciones a corto plazo permiten saber de ante mano los ingresos que se pueden obtener en pocas semanas. Por + Seguir en







Elegir bien el canal puede marcar una diferencia en el resultado final.Qué hacer con los plazos fijos ahora que aumentó la tasa de interés. Pixabay

Un depósito de $1.290.000 a 30 días permite anticipar la ganancia final.

La rentabilidad varía según el canal utilizado para la operación.

Las tasas digitales ofrecen una leve mejora frente a la sucursal.

En un escenario de menor inflación, estas inversiones buscan sostener el valor del dinero. Colocar $1.290.000 en un plazo fijo durante abril permite conocer desde el inicio cuánto se obtendrá al finalizar el período. Este instrumento sigue siendo una alternativa elegida por quienes priorizan previsibilidad y estabilidad en sus ahorros. El contexto económico muestra una desaceleración en el ritmo de inflación y tasas que se mantienen relativamente estables. En este marco, los depósitos a corto plazo continúan siendo una opción útil para quienes buscan organizar sus finanzas sin asumir grandes riesgos.

Las condiciones ofrecidas por los bancos pueden variar según el canal elegido, lo que impacta directamente en los intereses generados y en el monto total que se percibe al vencimiento. Se recomienda entrar a los simuladores que suelen ofrecer para saber cuánto pueden llegar a obtener al realizar un depósito por cierta cantidad de dinero.

Plazos fijos Cuánto ganas por depositar $1.290.000 en un plazo fijo según el banco Si se invierten $1.290.000 a 30 días en una sucursal bancaria, del Banco Nación, con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, los intereses generados alcanzan los $21.735,62. De esta forma, el monto total al finalizar el plazo asciende a $1.311.735,62.

En el caso de inclinarse por canales electrónicos, como home banking o por medio de su aplicación, las tasas son ligeramente superiores. Con una TNA del 21,00% y una TEA del 23,15%, los intereses llegan a $22.265,75, lo que eleva el total a $1.312.265,75 al vencimiento. Esta diferencia responde a la estrategia de las entidades financieras de incentivar el uso de plataformas digitales, donde los costos operativos son más bajos y permiten ofrecer mejores condiciones.

Banco Nación Barcex Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación Las estimaciones para comienzos de 2026 sitúan la inflación mensual cerca del 2%. En este contexto, los plazos fijos tienden a ubicarse en un nivel cercano al equilibrio en términos reales. Las colocaciones realizadas mediante canales electrónicos, al contar con tasas algo más altas, muestran un desempeño más favorable frente al avance de los precios en el corto plazo.

Aunque el margen puede ser acotado, la posibilidad de renovar mensualmente el capital junto con los intereses permite sostener un rendimiento acumulado. Por eso, seguir de cerca la evolución de las tasas y ajustar la estrategia resulta clave para preservar el poder adquisitivo.