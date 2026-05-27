27 de mayo de 2026 Inicio
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Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 3.300.000 pesos a 30 días en mayo 2026

Conocé cómo quedan los intereses y la cifra final con este monto para apostar por un método de ahorro en pesos que continúa siendo solvente.

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Cómo invertir en un plazo fijo en el banco

Cómo invertir en un plazo fijo en el banco, fácil y rápido.

  • Un plazo fijo de $3.300.000 a 30 días puede dejar ganancias superiores a los $50.000 según el canal utilizado.
  • Los bancos continúan ofreciendo tasas más altas para operaciones realizadas de manera electrónica.
  • La inflación de abril fue de 2,6% y el rendimiento del plazo fijo quedó cerca de acompañar esa suba de precios.
  • Especialistas recomiendan seguir de cerca las tasas y evaluar la renovación mensual del capital con intereses.

En mayo de 2026, el plazo fijo tradicional sigue apareciendo como una de las herramientas más utilizadas por quienes buscan mantener el valor de sus ahorros sin asumir riesgos de mercado. Con una inflación que mostró cierta desaceleración durante los últimos meses, las entidades financieras mantienen tasas relativamente estables y permiten calcular con bastante precisión cuánto dinero puede obtenerse después de 30 días.

Cómo invertir en un plazo fijo en mayo de 2026.
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Cómo abrir y comenzar a invertir en un Plazo Fijo UVA

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Los bancos continúan diferenciando las tasas según el canal elegido para operar. Mientras las colocaciones realizadas en sucursal conservan un rendimiento más bajo, las operaciones digitales a través de home banking o aplicaciones oficiales ofrecen una ganancia algo mayor para incentivar ese tipo de movimientos.

Cuánto ganas por depositar $3.300.000 en un plazo fijo según el banco

Si una persona invierte $3.300.000 en un plazo fijo tradicional a 30 días mediante sucursal bancaria, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 15,50% y una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 16,65%, obtendrá intereses por $42.041,10. De esta manera, al finalizar el período recibirá un total de $3.342.041,10 entre capital e intereses.

En cambio, quienes hagan la operación de manera electrónica accederán a una tasa más elevada. Con una TNA del 19% y una TEA del 20,75%, los intereses alcanzarán los $51.534,25 y el monto final llegará a $3.351.534,25. La diferencia entre ambas opciones refleja la estrategia de los bancos para impulsar las operaciones digitales, que reducen costos administrativos y agilizan la operatoria diaria.

plazo fijo

Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación

La inflación de abril se ubicó en 2,6%, casi un punto por debajo de los registros anteriores. En ese escenario, el plazo fijo tradicional continúa moviéndose cerca de la evolución de los precios, aunque sin ofrecer todavía una diferencia amplia en términos de rendimiento real.

Las colocaciones electrónicas muestran un resultado algo más favorable gracias a las tasas superiores. Por eso, muchos ahorristas optan por renovar cada mes el capital junto con los intereses obtenidos para sostener el rendimiento frente al avance inflacionario.

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