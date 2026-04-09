9 de abril de 2026 Inicio
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Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 500.000 pesos a 30 días en abril 2026

Las colocaciones a corto plazo permiten anticipar resultados en pocas semanas.

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Elegir bien la modalidad puede mejorar la rentabilidad obtenida.

Elegir bien la modalidad puede mejorar la rentabilidad obtenida.

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  • Invertir $500.000 a 30 días permite estimar con anticipación el resultado final.
  • Los intereses dependen de la tasa y del canal utilizado para la operación.
  • Las opciones digitales ofrecen una leve mejora en la rentabilidad.
  • Con inflación más contenida, estas colocaciones buscan mantener el valor del dinero.

Depositar $500.000 en un plazo fijo durante abril permite calcular de forma precisa cuánto se obtendrá al finalizar el período. Este instrumento continúa siendo una alternativa elegida por quienes priorizan estabilidad y previsibilidad en sus decisiones financieras. Especialistas recomiendan realizar la prueba en los simuladores de las página de los diferentes bancos que permiten realizar estos depósitos.

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El contexto actual muestra una desaceleración en el ritmo de inflación y tasas que se mantienen en niveles relativamente estables. En este escenario, los depósitos a corto plazo se ubican como una herramienta útil para administrar el ahorro sin asumir riesgos altos. Las condiciones pueden cambiar según el canal elegido para realizar la inversión, lo que impacta directamente en los intereses generados y en el monto total que se percibe al vencimiento.

Plazos fijos

Cuánto ganas por depositar $500.000 en un plazo fijo según el banco

Si se colocan $500.000 a 30 días en una sucursal bancaria, como en el Banco Nación, con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, los intereses generados alcanzan los $8.424,66. De este modo, el total al finalizar el plazo es de $508.424,66. En cambio, al realizar la operación a través de canales electrónicos, las tasas son ligeramente superiores. Con una TNA del 21,00% y una TEA del 23,15%, los intereses ascienden a $8.630,14, lo que aumenta el monto final a $508.630,14.

Esta diferencia responde a la estrategia de las entidades financieras de incentivar el uso de plataformas digitales, donde los costos operativos son más bajos y permiten ofrecer mejores rendimientos.

Banco Nación

Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación

Las previsiones para el inicio de 2026 ubican la inflación mensual en torno al 2%. En este marco, los plazos fijos tienden a ubicarse cerca de un punto de equilibrio en términos reales. Las colocaciones realizadas mediante canales electrónicos, al contar con tasas algo superiores, logran un desempeño más favorable frente al avance del costo de vida en el corto plazo.

Aunque la diferencia puede ser limitada, la posibilidad de renovar mensualmente el capital junto con los intereses permite sostener un rendimiento acumulado. Por eso, seguir la evolución de las tasas y ajustar la estrategia es muy importante para cuidar el poder adquisitivo.

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