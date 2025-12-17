17 de diciembre de 2025 Inicio
Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 2.650.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

La colocación a corto plazo sigue siendo atractivo entre quienes buscan previsibilidad. Las diferencias entre canales pueden definir el resultado final.

Muchos ahorristas prefieren la vía digital

Muchos ahorristas prefieren la vía digital, donde las entidades buscan incentivar la autogestión con mejores condiciones.

  • La colocación a 30 días sigue siendo una alternativa elegida para quienes buscan previsibilidad en pesos.
  • El rendimiento varía según si la operación se hace en sucursal o por canales digitales.
  • Las tasas dependen de cada entidad luego de la liberación dispuesta por el Banco Central.
  • El resultado final debe analizarse en relación con la inflación esperada para el período.

El plazo fijo vuelve a ubicarse como una opción de referencia para quienes se inclinan por un rendimiento conocido y un horizonte de inversión corto. Con un depósito de $2.650.000 a 30 días, es posible calcular con precisión cuánto dinero se obtiene al vencimiento, según el canal elegido y la tasa aplicada por cada banco.

En las últimas semanas, el escenario financiero mostró diferencias marcadas entre las tasas que ofrecen las entidades tradicionales y aquellas que impulsan la operatoria digital. Esta dinámica obliga a los ahorristas a comparar alternativas antes de inmovilizar su capital, especialmente cuando cada punto porcentual impacta en el resultado final.

Además de observar la tasa nominal anual y la efectiva anual, quienes invierten en pesos suelen poner el foco en el rendimiento real frente al avance de los precios. Con estos elementos sobre la mesa, los números permiten proyectar con mayor claridad el resultado de una colocación a corto plazo como la de 30 días.

Cuánto ganás por depositar $2.650.000 en un plazo fijo según el banco

Los rendimientos cambian de acuerdo con la modalidad elegida para constituir el plazo fijo. En una sucursal bancaria, por ejemplo del Banco Nación, con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, invertir $2.650.000 durante 30 días genera intereses por $44.650,68. Al finalizar el período, el monto total asciende a $2.694.650,68.

En cambio, al realizar la operación por medios electrónicos, como homebanking o en su aplicación, las tasas suelen ser más elevadas. Con una TNA del 22,50% y una TEA del 24,98%, los intereses alcanzan los $49.006,85, lo que lleva el total a cobrar al vencimiento a $2.699.006,85.

Esta diferencia explica por qué muchos ahorristas prefieren la vía digital, donde las entidades buscan incentivar la autogestión con mejores condiciones. Además, este tipo de plazos fijos facilita la renovación automática, lo que permite capitalizar intereses sin realizar nuevos trámites.

Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación

Las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central ubican la inflación mensual en torno al 2% para los próximos meses. Bajo este escenario, los plazos fijos a 30 días mantienen un rendimiento real positivo, sobre todo en los casos donde se accede a las tasas más altas disponibles.

Esto implica que, al menos en el corto plazo, esta herramienta permite resguardar el valor de los ahorros frente a la suba de precios. De todos modos, especialistas sugieren revisar mes a mes las condiciones del mercado y reinvertir tanto el capital como los intereses para sostener el rendimiento efectivo ante posibles cambios en la inflación o en las tasas ofrecidas.

