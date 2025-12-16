16 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Cómo es el descuento adicional que lanzó Cuenta DNI para jubilados en diciembre 2025

El beneficio suma un reintegro adicional para quienes cobran haberes en el BAPRO. Se aplica junto a las promociones vigentes durante todo el mes.

Por
El adicional aplica en cadenas reconocidas como Día

El adicional aplica en cadenas reconocidas como Día, Carrefour, Chango Más, Vital y Nini Mayorista, entre otras.

Banco Provincia
  • Cuenta DNI sumó en diciembre 2025 un beneficio exclusivo para jubilados y pensionados que cobran en Banco Provincia, con un 5% extra de descuento en supermercados.
  • El adicional se aplica automáticamente sobre las promociones vigentes y tiene un tope de $5.000 por cadena, sin reemplazar los descuentos existentes.
  • El beneficio permite acumular reintegros en distintas marcas como Día, Carrefour, Chango Más, Vital y Nini, alcanzando un ahorro mayor mensual.
  • Además del plus para jubilados, la billetera mantiene descuentos semanales en supermercados con distintos porcentajes, topes y días según cada cadena.

Durante diciembre 2025, la billetera digital Cuenta DNI incorporó un beneficio extra pensado exclusivamente para jubilados y pensionados que cobran sus haberes en el Banco Provincia. Además de los descuentos habituales en supermercados, este grupo podrá acceder a un ahorro adicional que se suma automáticamente en cada promoción vigente, lo que permite reducir aún más el gasto mensual en compras esenciales.

Una colocación de $2.150.000 a 30 días deja resultados distintos según el canal elegido.
Te puede interesar:

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 2.150.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

El adicional aplica en cadenas reconocidas como Día, Carrefour, Chango Más, Vital y Nini Mayorista, entre otras. De esta manera, quienes perciben jubilaciones o pensiones a través del BAPRO podrán alcanzar un reintegro mayor por marca, aprovechando los descuentos que ya funcionan todos los días en supermercados de la provincia.

cuenta dni

De qué se trata el adicional de descuentos para jubilados que tiene Cuenta DNI en diciembre 2025

El Banco Provincia incorporó en diciembre un beneficio complementario destinado a jubilados y pensionados que cobran sus haberes en la entidad. Se trata de un 5% extra de descuento que se suma a todas las promociones de supermercados disponibles con Cuenta DNI, con un tope de reintegro de $5.000 por cadena.

Este adicional no reemplaza los descuentos vigentes, sino que los potencia. Así, una persona que compre en distintas marcas adheridas puede obtener un ahorro mayor acumulando el beneficio extra en cada supermercado. Por ejemplo, utilizando las promociones de Día, Carrefour y Chango Más, el reintegro adicional puede llegar hasta $15.000 en total durante el mes.

Cuenta DNI
La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en diciembre 2025

Durante diciembre, Cuenta DNI mantiene una amplia variedad de promociones en supermercados, a las que se suma el beneficio adicional para jubilados y pensionados:

  • Día: 20% de descuento los lunes, con tope de $8.000 por día a partir de compras de $20.000.
  • Supermercados del interior bonaerense: 15% de ahorro los martes y miércoles, con tope semanal de $6.000 desde $30.000 de consumo.
  • Nini Mayorista: 15% de descuento los martes, con tope de $20.000 por día y por persona.
  • Vital: 20% de ahorro los martes y domingos, con tope de $10.000 por persona.
  • Carrefour: 10% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro y con devolución inmediata.
  • Toledo: 20% de ahorro los miércoles, sábados y domingos, sin límite de reintegro.
  • Chango Más: 15% de descuento de jueves a sábados, sin tope y con devolución en el momento.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Es importante analizar la tasa nominal anual, la tasa efectiva anual y el canal de contratación.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 2.350.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

El esperado descuento de Cuenta DNI en carnicerías llega a su día de uso.

Este sábado 20 de diciembre habrá descuento en carnicerías con Cuenta DNI: a cuánto llega el ahorro

Inversiones para generar mas ingresos.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.850.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

Promociones con Cuenta DNI.

Cuáles son los reintegros que tiene Cuenta DNI para despedir el 2025 y quiénes lo pueden utilizar

Plazo fijo: ¿cuánto podés ganar si depositas 1.550.000 pesos a 30 días en diciembre 2025?

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.550.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

 Esta rebaja se puede utilizar todas las veces que haga falta porque no cuenta con tope de reintegro.

Cómo es el descuento en farmacias y perfumerías que tiene Cuenta DNI para diciembre 2025

Rating Cero

La primera temporada de Cien años de soledad ya está disponible en Netflix.
play

Filtraron cuándo se estrenará la parte 2 de Cien años de soledad en Netflix

play

Se realiza el único casting presencial para Gran Hermano 2026: cuatro cuadras de cola y los personajes más bizarros

Muerte de Rob Reiner y Michel Singer: quién es Nick, el hijo detenido por el crimen de sus padres

Muerte de Rob Reiner y Michel Singer: quién es Nick, el hijo detenido por el crimen de sus padres

Downey Jr. se muestra diplomático en todo momento, respetando enormemente la opinión de una leyenda como Martin Scorsese.

Le respondió a Scorsese: qué dijo Robert Downey Jr. sobre la opinión de que Marvel no es cine

Rachael Carpani integró el elenco de NCIS: Los Ángeles,McLeod’s Daughters y Against the Wall

Conmoción por la muerte de Rachel Carpani, protagonista de NCIS: Los Ángeles

Melissa McCarthy mostró su cambio físico en Saturday Night Live.

La impresionante transformación física de Melissa Mccarthy: bajó 40 kilos

últimas noticias

play
La primera temporada de Cien años de soledad ya está disponible en Netflix.

Filtraron cuándo se estrenará la parte 2 de Cien años de soledad en Netflix

Hace 8 minutos
El caso de la mujer que ingresó a la guardia con dolor de cabeza y terminó recibiendo un diagnósitco inesperado

Creía que el dolor de cabeza era normal y hasta le dijeron que tenía sinusitis pero un diagnóstico cambió todo

Hace 9 minutos
En lo que va del año, se registró un superávit primario de aproximadamente 1,7% del PIB y uno financiero de aproximadamente 0,6%.

El Gobierno anunció un nuevo superávit primario y financiero en noviembre

Hace 11 minutos
Villarruel, presidenta del Senado.

Reforma laboral: el Senado buscará tratarla el viernes 26 junto al Presupuesto

Hace 14 minutos
play

Una carta y una deuda de $2 millones: la posible hipótesis de la muerte del soldado en la Quinta de Olivos

Hace 29 minutos