Cómo es el descuento adicional que lanzó Cuenta DNI para jubilados en diciembre 2025 El beneficio suma un reintegro adicional para quienes cobran haberes en el BAPRO. Se aplica junto a las promociones vigentes durante todo el mes. Por + Seguir en







El adicional aplica en cadenas reconocidas como Día, Carrefour, Chango Más, Vital y Nini Mayorista, entre otras. Banco Provincia

Cuenta DNI sumó en diciembre 2025 un beneficio exclusivo para jubilados y pensionados que cobran en Banco Provincia, con un 5% extra de descuento en supermercados.

El adicional se aplica automáticamente sobre las promociones vigentes y tiene un tope de $5.000 por cadena, sin reemplazar los descuentos existentes.

El beneficio permite acumular reintegros en distintas marcas como Día, Carrefour, Chango Más, Vital y Nini, alcanzando un ahorro mayor mensual.

Además del plus para jubilados, la billetera mantiene descuentos semanales en supermercados con distintos porcentajes, topes y días según cada cadena. Durante diciembre 2025, la billetera digital Cuenta DNI incorporó un beneficio extra pensado exclusivamente para jubilados y pensionados que cobran sus haberes en el Banco Provincia. Además de los descuentos habituales en supermercados, este grupo podrá acceder a un ahorro adicional que se suma automáticamente en cada promoción vigente, lo que permite reducir aún más el gasto mensual en compras esenciales.

El adicional aplica en cadenas reconocidas como Día, Carrefour, Chango Más, Vital y Nini Mayorista, entre otras. De esta manera, quienes perciben jubilaciones o pensiones a través del BAPRO podrán alcanzar un reintegro mayor por marca, aprovechando los descuentos que ya funcionan todos los días en supermercados de la provincia.

cuenta dni Cuenta DNI De qué se trata el adicional de descuentos para jubilados que tiene Cuenta DNI en diciembre 2025 El Banco Provincia incorporó en diciembre un beneficio complementario destinado a jubilados y pensionados que cobran sus haberes en la entidad. Se trata de un 5% extra de descuento que se suma a todas las promociones de supermercados disponibles con Cuenta DNI, con un tope de reintegro de $5.000 por cadena.

Este adicional no reemplaza los descuentos vigentes, sino que los potencia. Así, una persona que compre en distintas marcas adheridas puede obtener un ahorro mayor acumulando el beneficio extra en cada supermercado. Por ejemplo, utilizando las promociones de Día, Carrefour y Chango Más, el reintegro adicional puede llegar hasta $15.000 en total durante el mes.

Cuenta DNI La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros. Banco Provincia Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en diciembre 2025 Durante diciembre, Cuenta DNI mantiene una amplia variedad de promociones en supermercados, a las que se suma el beneficio adicional para jubilados y pensionados:

Día: 20% de descuento los lunes, con tope de $8.000 por día a partir de compras de $20.000.

Supermercados del interior bonaerense: 15% de ahorro los martes y miércoles, con tope semanal de $6.000 desde $30.000 de consumo.

Nini Mayorista: 15% de descuento los martes, con tope de $20.000 por día y por persona.

Vital: 20% de ahorro los martes y domingos, con tope de $10.000 por persona.

Carrefour: 10% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro y con devolución inmediata.

Toledo: 20% de ahorro los miércoles, sábados y domingos, sin límite de reintegro.

Chango Más: 15% de descuento de jueves a sábados, sin tope y con devolución en el momento.