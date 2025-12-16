16 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 2.150.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

Las tasas actuales permiten estimar con claridad la ganancia en pesos. Comparar canales y rendimientos resulta clave antes de invertir.

Por
Una colocación de $2.150.000 a 30 días deja resultados distintos según el canal elegido.

Una colocación de $2.150.000 a 30 días deja resultados distintos según el canal elegido.

  • Un plazo fijo a 30 días sigue siendo una alternativa en pesos para quienes buscan un rendimiento conocido de antemano.
  • La ganancia puede cambiar según si la colocación se hace en sucursal o por canales digitales.
  • Las tasas actuales muestran diferencias entre TNA y TEA que impactan en el resultado final.
  • La comparación con la inflación resulta clave para medir si el rendimiento mantiene el poder de compra.

Invertir en un plazo fijo continúa siendo una opción elegida por muchos ahorristas que priorizan previsibilidad y bajo riesgo. En este escenario, conocer cuánto se puede obtener al colocar $2.150.000 a 30 días permite evaluar con mayor precisión si conviene inmovilizar ese capital por un mes.

El adicional aplica en cadenas reconocidas como Día, Carrefour, Chango Más, Vital y Nini Mayorista, entre otras.
Te puede interesar:

Cómo es el descuento adicional que lanzó Cuenta DNI para jubilados en diciembre 2025

Durante los últimos meses, el mercado financiero mostró cambios relevantes en las tasas que ofrecen los bancos. Luego de la eliminación de la tasa mínima obligatoria por parte del Banco Central, cada entidad define libremente sus rendimientos, lo que generó una mayor dispersión entre lo que ofrecen los distintos bancos.

Este contexto obliga a mirar más allá del monto inicial y prestar atención a indicadores como la tasa nominal anual y la tasa efectiva anual. Estos valores permiten anticipar la ganancia real y comparar el resultado frente a la evolución de los precios.

Inflación

Cuánto ganas por depositar $2.150.000 en un plazo fijo según el banco

Con los valores vigentes, una colocación de $2.150.000 a 30 días deja resultados distintos según el canal elegido. Si el plazo fijo se realiza en sucursal, por ejemplo del Banco Nación, los intereses generados alcanzan los $36.226,03, con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%. Al finalizar el período, el monto total a cobrar asciende a $2.186.226,03.

En cambio, al optar por la modalidad electrónica, el rendimiento mejora. En este caso, los intereses suman $39.760,27, impulsados por una TNA del 22,50% y una TEA del 24,98%. De esta manera, el capital final llega a $2.189.760,27 al vencimiento.

La diferencia entre ambas alternativas refleja la estrategia de los bancos de incentivar las operaciones digitales, que suelen ofrecer mejores tasas. Además, esta modalidad permite gestionar la inversión sin trámites presenciales y facilita la renovación automática del plazo fijo.

Banco Nación
El beneficio a jubilados es a través de la app Modo de Banco Nación.

El beneficio a jubilados es a través de la app Modo de Banco Nación.

Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación

Las proyecciones inflacionarias actuales ubican la suba de precios mensual en torno al 2%. Bajo este supuesto, los plazos fijos que pagan tasas más altas logran un rendimiento que se mantiene por encima de la inflación estimada para el período.

Esto implica que, al menos en el corto plazo, este instrumento puede ayudar a sostener el valor del dinero. Pese a esto, especialistas recomiendan revisar mes a mes las condiciones del mercado y reinvertir capital e intereses para adaptarse a posibles cambios en las tasas o en el ritmo inflacionario.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Es importante analizar la tasa nominal anual, la tasa efectiva anual y el canal de contratación.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 2.350.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

El esperado descuento de Cuenta DNI en carnicerías llega a su día de uso.

Este sábado 20 de diciembre habrá descuento en carnicerías con Cuenta DNI: a cuánto llega el ahorro

Inversiones para generar mas ingresos.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.850.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

Promociones con Cuenta DNI.

Cuáles son los reintegros que tiene Cuenta DNI para despedir el 2025 y quiénes lo pueden utilizar

Plazo fijo: ¿cuánto podés ganar si depositas 1.550.000 pesos a 30 días en diciembre 2025?

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.550.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

 Esta rebaja se puede utilizar todas las veces que haga falta porque no cuenta con tope de reintegro.

Cómo es el descuento en farmacias y perfumerías que tiene Cuenta DNI para diciembre 2025

Rating Cero

play

Se realiza el único casting presencial para Gran Hermano 2026: cuatro cuadras de cola y los personajes más bizarros

Muerte de Rob Reiner y Michel Singer: quién es Nick, el hijo detenido por el crimen de sus padres

Muerte de Rob Reiner y Michel Singer: quién es Nick, el hijo detenido por el crimen de sus padres

Downey Jr. se muestra diplomático en todo momento, respetando enormemente la opinión de una leyenda como Martin Scorsese.

Le respondió a Scorsese: qué dijo Robert Downey Jr. sobre la opinión de que Marvel no es cine

Rachael Carpani integró el elenco de NCIS: Los Ángeles,McLeod’s Daughters y Against the Wall

Conmoción por la muerte de Rachel Carpani, protagonista de NCIS: Los Ángeles

Melissa McCarthy mostró su cambio físico en Saturday Night Live.

La impresionante transformación física de Melissa Mccarthy: bajó 40 kilos

Maxi López.
play

De MasterChef al streaming y una serie con Wanda Nara: los próximos pasos de Maxi López en Argentina

últimas noticias

Villarruel, presidenta del Senado.

Reforma laboral: el Senado buscará tratarla el viernes 26 junto al Presupuesto

Hace 5 minutos
play

Una carta y una deuda de $2 millones: la posible hipótesis de la muerte del soldado en la Quinta de Olivos

Hace 20 minutos
Thillard renunció a la presidencia del Banco Nación. 

Cambios en el Banco Nación: Tillard deja la presidencia y será remplazado por su vice

Hace 37 minutos
El dólar oficial abrió sin cambios la última semana completa del año.

El dólar reacciona al alza y trepa a $1.480 tras el anuncio del nuevo sistema de bandas

Hace 47 minutos
Santiago Montiel ganó el Premio Puskás

Premios The Best 2025: uno por uno, quiénes son los ganadores

Hace 56 minutos