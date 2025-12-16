Las tasas actuales permiten estimar con claridad la ganancia en pesos. Comparar canales y rendimientos resulta clave antes de invertir.

Invertir en un plazo fijo continúa siendo una opción elegida por muchos ahorristas que priorizan previsibilidad y bajo riesgo. En este escenario, conocer cuánto se puede obtener al colocar $2.150.000 a 30 días permite evaluar con mayor precisión si conviene inmovilizar ese capital por un mes.

Durante los últimos meses, el mercado financiero mostró cambios relevantes en las tasas que ofrecen los bancos. Luego de la eliminación de la tasa mínima obligatoria por parte del Banco Central, cada entidad define libremente sus rendimientos, lo que generó una mayor dispersión entre lo que ofrecen los distintos bancos.

Este contexto obliga a mirar más allá del monto inicial y prestar atención a indicadores como la tasa nominal anual y la tasa efectiva anual. Estos valores permiten anticipar la ganancia real y comparar el resultado frente a la evolución de los precios.

Con los valores vigentes, una colocación de $2.150.000 a 30 días deja resultados distintos según el canal elegido. Si el plazo fijo se realiza en sucursal , por ejemplo del Banco Nación, los intereses generados alcanzan los $36.226,03, con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%. Al finalizar el período, el monto total a cobrar asciende a $2.186.226,03.

En cambio, al optar por la modalidad electrónica , el rendimiento mejora. En este caso, los intereses suman $39.760,27, impulsados por una TNA del 22,50% y una TEA del 24,98%. De esta manera, el capital final llega a $2.189.760,27 al vencimiento.

La diferencia entre ambas alternativas refleja la estrategia de los bancos de incentivar las operaciones digitales, que suelen ofrecer mejores tasas. Además, esta modalidad permite gestionar la inversión sin trámites presenciales y facilita la renovación automática del plazo fijo.

Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación

Las proyecciones inflacionarias actuales ubican la suba de precios mensual en torno al 2%. Bajo este supuesto, los plazos fijos que pagan tasas más altas logran un rendimiento que se mantiene por encima de la inflación estimada para el período.

Esto implica que, al menos en el corto plazo, este instrumento puede ayudar a sostener el valor del dinero. Pese a esto, especialistas recomiendan revisar mes a mes las condiciones del mercado y reinvertir capital e intereses para adaptarse a posibles cambios en las tasas o en el ritmo inflacionario.