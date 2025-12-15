Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 2.350.000 pesos a 30 días en diciembre 2025 La ganancia varía según el canal elegido. La comparación de tasas sigue siendo determinante. Por + Seguir en







Es importante analizar la tasa nominal anual, la tasa efectiva anual y el canal de contratación.

El plazo fijo vuelve a llamar la atención por su rendimiento estable a corto plazo en pesos.

Las tasas cambian según el canal elegido y generan diferencias claras en los intereses.

Un depósito a 30 días permite estimar con precisión la ganancia final.

La comparación con la inflación resulta clave para evaluar el resultado real. El plazo fijo sigue siendo una de las alternativas más utilizadas por quienes buscan previsibilidad al invertir en pesos. En diciembre de 2025, este instrumento mantiene un rol central entre los ahorristas que priorizan un rendimiento conocido desde el inicio.

La eliminación de la tasa mínima obligatoria por parte del Banco Central modificó el escenario financiero. Desde entonces, cada banco define libremente los intereses que ofrece, lo que abrió una competencia más marcada entre entidades tradicionales y digitales. Por este motivo, es importante analizar la tasa nominal anual, la tasa efectiva anual y el canal de contratación, lo que permite dimensionar con mayor precisión cuánto puede rendir una colocación a 30 días con un capital de $2.350.000.

Inflación Cuánto ganas por depositar $2.350.000 en un plazo fijo según el banco De acuerdo con los valores de referencia actuales, los resultados cambian según si la inversión se realiza de manera presencial o a través de canales electrónicos. En una sucursal del Banco Nacíon, un plazo fijo a 30 días con una TNA del 20,50% genera intereses por $39.595,89, lo que lleva el monto total al vencimiento a $2.389.595,89. En este caso, la TEA se ubica en 22,54%.

Cuando la operación se efectúa de forma electrónica, como por homebanking o su aplicación, la rentabilidad mejora. Con una TNA del 22,50% y una TEA del 24,98%, los intereses alcanzan los $43.458,90, y el capital final asciende a $2.393.458,90.

Esta diferencia muestra por qué muchos ahorristas se inclinan por los canales digitales, donde las entidades suelen ofrecer tasas más altas para fomentar la autogestión. Además, la operatoria online permite reinvertir con mayor rapidez, lo que hace más fácil sostener el rendimiento mes a mes.

Dinero plazo fijo A la hora de realizar inversiones en moneda nacional, se trata de una de las opciones más elegidas. Te contamos más en la nota. Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación Las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central indican una inflación mensual cercana al 2% para el último tramo de 2025. Frente a ese escenario, los plazos fijos continúan mostrando un resultado real favorable, especialmente en las opciones con tasas más elevadas. Esto implica que, a corto plazo, el ahorro en pesos puede conservar su poder adquisitivo. Aun así, los especialistas recomiendan revisar periódicamente las tasas disponibles y reinvertir tanto el capital como los intereses para amortiguar posibles cambios en la inflación o en las condiciones del mercado.