Este sábado 20 de diciembre habrá descuento en carnicerías con Cuenta DNI: a cuánto llega el ahorro

La entidad financiera presentó nuevas promociones por el mes festivo y elevó el tope de reintegro del descuento más utilizado.

El esperado descuento de Cuenta DNI en carnicerías llega a su día de uso.

Banco Provincia
  • Cuenta DNI actualiza en diciembre sus descuentos para acompañar los gastos de fin de año y verano.
  • Incluye beneficios en comercios de cercanía, ferias, mercados y locales gastronómicos.
  • Se destacan rebajas del 35% en carnicerías, hasta 40% en ferias y promociones en supermercados.
  • Suma beneficios especiales para jóvenes y personas mayores de 60 años.

El Banco Provincia anunció novedades destinadas a los usuarios de la billetera virtual Cuenta DNI, en el contexto de las fiestas y la cercanía de la Navidad. Las medidas apuntan a acompañar los gastos típicos de esta época y a generar un alivio en el presupuesto familiar. Entre los anuncios, se incluyen nuevos reintegros y una mejora en uno de los beneficios más valorados por los clientes.

Uno de los cambios más relevantes es el aumento del tope de reintegro para las compras realizadas en carnicerías. Esta actualización permite un mayor ahorro en productos esenciales para las celebraciones de fin de año y refuerza el uso de Cuenta DNI como medio de pago habitual. La medida busca que las familias puedan optimizar sus compras y aprovechar mejor los descuentos disponibles.

A este beneficio se suma una serie de reintegros adicionales vinculados a las compras festivas. Las promociones alcanzan distintos rubros clave de diciembre y se integran a los descuentos ya vigentes en la billetera digital. Con esta estrategia, el Banco Provincia fortalece el rol de Cuenta DNI como una herramienta central para el ahorro cotidiano y estacional.

Así es el descuento de Cuenta DNI en carnicerías para diciembre 2025

El Banco Provincia, mediante la billetera virtual Cuenta DNI, renovó una de las promociones más esperadas por sus usuarios, vinculada al descuento en carnicerías, granjas y pescaderías. La iniciativa apunta a brindar un alivio concreto al presupuesto familiar en un período de mayor consumo, marcado por las celebraciones de fin de año.

La propuesta actual ofrece una devolución del 35% sobre el monto total de la compra, con un tope de reintegro fijado en $7.000 por persona y por cuenta. Este beneficio permite reducir de manera significativa el gasto en productos cárnicos y de pescadería, que suelen ocupar un lugar central en las mesas festivas.

Esta actualización optimiza las oportunidades de ahorro para quienes eligen la plataforma para realizar sus compras cotidianas.

Esta actualización optimiza las oportunidades de ahorro para quienes eligen la plataforma para realizar sus compras cotidianas.

Para alcanzar el reintegro máximo, los usuarios necesitan realizar una compra de $20.000. La promoción se encuentra vigente únicamente el sábado 20 de diciembre, por lo que resulta clave organizar las compras de carnes, pollos o pescados en esa fecha para aprovechar el ahorro en su totalidad.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en diciembre 2025

Diciembre de 2025 llega con un esquema sólido de promociones de Cuenta DNI que concentra sus beneficios en alimentos y artículos esenciales, claves para enfrentar los gastos de las fiestas. Las grandes cadenas de supermercados ofrecen descuentos en días puntuales, como el 20% en Supermercados Día los lunes con tope semanal, y un 15% en otras cadenas los martes y miércoles. A esto se suma el 20% en comercios de cercanía todos los viernes, con un tope que permite un ahorro considerable en las compras de fin de semana.

El Banco Provincia refuerza las promociones en los rubros más buscados en la previa navideña. La promoción más consultada, la de carnicerías, granjas y pescaderías, regresa con un 35% de descuento en una fecha puntual del mes, acompañado de un tope de reintegro que sube a $7.000 por persona. También se destacan los beneficios en ferias y mercados bonaerenses, donde se ofrece un 40% de descuento todos los días con tope semanal. Estas iniciativas apuntan a reducir de manera directa el costo de la canasta festiva y de los productos frescos.

Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses.

Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses.

La billetera digital incluye además ahorros en rubros complementarios. Farmacias y perfumerías ofrecen un 10% en días específicos, y lo mismo ocurre con las librerías. Un factor clave para potenciar el ahorro en diciembre es el programa MeSumoNavidad, que permite canjear vouchers con descuentos que van del 20% al 40%. Estos cupones se pueden combinar con las promociones regulares de Cuenta DNI, ofreciendo rebajas aún mayores para quienes organicen estratégicamente sus compras navideñas.

