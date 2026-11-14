Boom de inversiones en San Juan: acumula más de u$s22.400 millones en proyectos privados

Desde diciembre de 2023, la provincia de San Juan experimenta un fuerte crecimiento económico al acumular más de u$s 22.400 millones en proyectos aprobados y anuncios de inversión privada. El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) actúa como el catalizador principal de este proceso, consolidando a la provincia gobernada por Marcelo Orrego como uno de los destinos estratégicos para el capital nacional e internacional en Argentina.
La columna vertebral de esta cartera corresponde a la minería, que concentra más de u$s 22.100 millones en cuatro grandes proyectos aprobados bajo el RIGI por el Ministerio de Economía de la Nación. Entre ellos sobresale Vicuña (desarrollado por BHP y Lundin Mining) con una inversión total anunciada de más de u$s18.000 millones -y su primera etapa de u$s9.737 millones ya aprobada-, seguido por Los Azules (McEwen Copper) con u$s3.100 millones, el proyecto aurífero Minas Argentinas–Carbonatos Profundos por u$s665 millones, y la ampliación de Veladero por u$s380 millones.
Al respecto, el gobernador Marcelo Orrego remarcó que el objetivo central es "generar las condiciones claras para que el sector privado crezca, invierta y genere empleo genuino", afirmando que "el mejor plan social es un buen trabajo". En su visión de desarrollo productivo, ubicó a San Juan como pieza clave al sostener que la Argentina necesita tres motores fundamentales: Vaca Muerta, la minería y la economía renovable, destacando que la transición energética requerirá más cobre sanjuanino.
Proyecto Vicuña BHP y Lundin Mining aprobado en el marco del RIGI.
Más allá de la minería, la gestión provincial relevó más de u$s351 millones adicionales en otros sectores estratégicos. En energías renovables destaca la inauguración del Parque Solar San Juan Sur por parte de Genneia (u$s110 millones y 129 MW), junto con proyectos solares en Media Agua por u$s50 millones. A esto se suman ampliaciones en la industria farmacéutica con Adium Pharma (u$s60 millones), nuevos hornos en la industria calera con Calera San Juan y Grupo Calidra, e instalaciones de laboratorios mineros y plantas agroindustriales como SolFrut.
El entramado productivo local también cuenta con respaldo provincial a través de líneas de crédito a tasa subsidiada por cerca de $100.000 millones articuladas mediante el Banco San Juan y agencias de inversión. Se estima que al menos la mitad de esos fondos se volcaron a bienes de capital, representando una inversión de u$s35 millones realizada por pymes sanjuaninas destinada a tecnificación de riego, autogeneración solar, innovación y ampliación de infraestructura.
En términos socioeconómicos, los cuatro proyectos RIGI prevén generar más de 44.600 puestos de trabajo directos e indirectos, con una estimación a largo plazo de hasta 70.000 empleos en la próxima década impulsados por el cobre. Asimismo, tras haber exportado u$s2.101 millones en 2025 y liderar las ventas externas en Cuyo, la proyección oficial indica que la puesta en producción del cobre podría multiplicar por siete el nivel exportador provincial, alcanzando entre u$s15.000 y u$s20.000 millones anuales hacia 2035.
El gobernador de San Juan, Mariano Orrego junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli.
Prensa Gobierno de San Juan