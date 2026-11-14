Boom de inversiones en San Juan: acumula más de u$s22.400 millones en proyectos privados Bajo la gestión de Marcelo Orrego y con el RIGI como motor, la provincia se consolida como uno de los principales destinos de las grandes inversiones en el país. Se destacan proyectos mineros y de energías renovables, además del impulso a las pymes sanjuaninas. Por Agregar C5N en









Marcelo Orrego, gobernador de San Juan. Prensa gobierno San Juan

Desde diciembre de 2023, la provincia de San Juan experimenta un fuerte crecimiento económico al acumular más de u$s 22.400 millones en proyectos aprobados y anuncios de inversión privada. El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) actúa como el catalizador principal de este proceso, consolidando a la provincia gobernada por Marcelo Orrego como uno de los destinos estratégicos para el capital nacional e internacional en Argentina.

La columna vertebral de esta cartera corresponde a la minería, que concentra más de u$s 22.100 millones en cuatro grandes proyectos aprobados bajo el RIGI por el Ministerio de Economía de la Nación. Entre ellos sobresale Vicuña (desarrollado por BHP y Lundin Mining) con una inversión total anunciada de más de u$s18.000 millones -y su primera etapa de u$s9.737 millones ya aprobada-, seguido por Los Azules (McEwen Copper) con u$s3.100 millones, el proyecto aurífero Minas Argentinas–Carbonatos Profundos por u$s665 millones, y la ampliación de Veladero por u$s380 millones.

Al respecto, el gobernador Marcelo Orrego remarcó que el objetivo central es "generar las condiciones claras para que el sector privado crezca, invierta y genere empleo genuino", afirmando que "el mejor plan social es un buen trabajo". En su visión de desarrollo productivo, ubicó a San Juan como pieza clave al sostener que la Argentina necesita tres motores fundamentales: Vaca Muerta, la minería y la economía renovable, destacando que la transición energética requerirá más cobre sanjuanino.

Proyecto Vicuña BHP y Lundin Mining aprobado en el marco del RIGI. Más allá de la minería, la gestión provincial relevó más de u$s351 millones adicionales en otros sectores estratégicos. En energías renovables destaca la inauguración del Parque Solar San Juan Sur por parte de Genneia (u$s110 millones y 129 MW), junto con proyectos solares en Media Agua por u$s50 millones. A esto se suman ampliaciones en la industria farmacéutica con Adium Pharma (u$s60 millones), nuevos hornos en la industria calera con Calera San Juan y Grupo Calidra, e instalaciones de laboratorios mineros y plantas agroindustriales como SolFrut.

El entramado productivo local también cuenta con respaldo provincial a través de líneas de crédito a tasa subsidiada por cerca de $100.000 millones articuladas mediante el Banco San Juan y agencias de inversión. Se estima que al menos la mitad de esos fondos se volcaron a bienes de capital, representando una inversión de u$s35 millones realizada por pymes sanjuaninas destinada a tecnificación de riego, autogeneración solar, innovación y ampliación de infraestructura.