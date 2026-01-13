13 de enero de 2026 Inicio
Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 2.000.000 pesos a 30 días en enero 2026

El canal elegido influye en el rendimiento final. Comparar opciones permite mejorar el resultado.

El contexto actual muestra un mercado más competitivo luego de la eliminación de la tasa mínima obligatoria.

El contexto actual muestra un mercado más competitivo luego de la eliminación de la tasa mínima obligatoria.

  • El plazo fijo se mantiene como una opción de ahorro de corto plazo en pesos
  • Las tasas varían según el canal y generan diferencias en la ganancia final
  • Un capital de $2.000.000 permite estimar con claridad el rendimiento a 30 días
  • Comparar TNA y TEA es muy importante para evaluar el resultado real

Durante enero del 2026, el plazo fijo continúa siendo una alternativa elegida por quienes buscan previsibilidad y bajo riesgo. A partir de un monto inicial de $2.000.000, es posible calcular cuánto se obtiene al finalizar un período de 30 días, según las condiciones que aplica cada entidad financiera.

El contexto actual muestra un mercado más competitivo luego de la eliminación de la tasa mínima obligatoria. Esta situación profundizó las diferencias entre las colocaciones realizadas en sucursal y las que se pueden gestionar por canales electrónicos, donde suelen ofrecerse intereses más atractivos.

En este escenario, analizar un ejemplo concreto permite conocer el impacto de la elección del canal. Las variaciones de tasa se traducen directamente en los intereses generados y en el monto total que se recibe al vencimiento del plazo fijo.

Cuánto ganás por depositar $2.000.000 en un plazo fijo según el banco

De acuerdo con los valores vigentes para enero de 2026, una colocación realizada de manera presencial, por ejemplo en el Banco Nación, presenta un rendimiento más moderado. Con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, invertir $2.000.000 durante 30 días genera intereses por $33.698,63. De esta forma, el total a cobrar al finalizar el período asciende a $2.033.698,63.

La alternativa electrónica mejora el resultado. Al operar a través de homebanking o su aplicación para el celular, la TNA se eleva al 23,50% y la TEA alcanza el 26,21%. En este caso, los intereses suman $38.630,14 y el monto final llega a $2.038.630,14. Esta diferencia refleja el incentivo que ofrecen los bancos para fomentar la autogestión.

Durante toda la promoción, una persona puede ahorrar hasta $48.000, mientras que en un hogar con dos titulares el ahorro puede llegar a $96.000.

Durante toda la promoción, una persona puede ahorrar hasta $48.000, mientras que en un hogar con dos titulares el ahorro puede llegar a $96.000.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Con proyecciones de inflación más contenidas para el inicio de 2026, en torno al 2%, los plazos fijos logran ubicarse cerca del equilibrio en términos reales. En especial, las opciones digitales muestran un mejor desempeño frente al avance de los precios en el corto plazo.

Si bien el margen es acotado, la posibilidad de renovar mensualmente el capital junto con los intereses permite sostener el rendimiento acumulado. Por eso, seguir de cerca la evolución de las tasas y ajustar la estrategia de ahorro es muy importante para preservar el poder adquisitivo.

 Marvel necesita que Shang-Chi deje de ser "el nuevo" y pase a ser uno de los pilares del futuro del MCU. Avengers: Doomsday se estrena el 18 de diciembre de 2026. La pregunta es clara: ¿estamos ante el Shang-Chi definitivo… o solo el principio de algo mucho más grande?

