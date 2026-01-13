Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 2.000.000 pesos a 30 días en enero 2026 El canal elegido influye en el rendimiento final. Comparar opciones permite mejorar el resultado. Por + Seguir en







El contexto actual muestra un mercado más competitivo luego de la eliminación de la tasa mínima obligatoria.

El plazo fijo se mantiene como una opción de ahorro de corto plazo en pesos

Las tasas varían según el canal y generan diferencias en la ganancia final

Un capital de $2.000.000 permite estimar con claridad el rendimiento a 30 días

Comparar TNA y TEA es muy importante para evaluar el resultado real Durante enero del 2026, el plazo fijo continúa siendo una alternativa elegida por quienes buscan previsibilidad y bajo riesgo. A partir de un monto inicial de $2.000.000, es posible calcular cuánto se obtiene al finalizar un período de 30 días, según las condiciones que aplica cada entidad financiera.

El contexto actual muestra un mercado más competitivo luego de la eliminación de la tasa mínima obligatoria. Esta situación profundizó las diferencias entre las colocaciones realizadas en sucursal y las que se pueden gestionar por canales electrónicos, donde suelen ofrecerse intereses más atractivos.

En este escenario, analizar un ejemplo concreto permite conocer el impacto de la elección del canal. Las variaciones de tasa se traducen directamente en los intereses generados y en el monto total que se recibe al vencimiento del plazo fijo.

Dinero1 Cuánto ganás por depositar $2.000.000 en un plazo fijo según el banco De acuerdo con los valores vigentes para enero de 2026, una colocación realizada de manera presencial, por ejemplo en el Banco Nación, presenta un rendimiento más moderado. Con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, invertir $2.000.000 durante 30 días genera intereses por $33.698,63. De esta forma, el total a cobrar al finalizar el período asciende a $2.033.698,63.

La alternativa electrónica mejora el resultado. Al operar a través de homebanking o su aplicación para el celular, la TNA se eleva al 23,50% y la TEA alcanza el 26,21%. En este caso, los intereses suman $38.630,14 y el monto final llega a $2.038.630,14. Esta diferencia refleja el incentivo que ofrecen los bancos para fomentar la autogestión.

Banco Nación con Modo Durante toda la promoción, una persona puede ahorrar hasta $48.000, mientras que en un hogar con dos titulares el ahorro puede llegar a $96.000. Banco Nación Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación Con proyecciones de inflación más contenidas para el inicio de 2026, en torno al 2%, los plazos fijos logran ubicarse cerca del equilibrio en términos reales. En especial, las opciones digitales muestran un mejor desempeño frente al avance de los precios en el corto plazo. Si bien el margen es acotado, la posibilidad de renovar mensualmente el capital junto con los intereses permite sostener el rendimiento acumulado. Por eso, seguir de cerca la evolución de las tasas y ajustar la estrategia de ahorro es muy importante para preservar el poder adquisitivo.