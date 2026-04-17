Preocupación por la salud de Mirtha Legrand: suspendió la grabación de su programa La conductora debe tomar reposo por prescripción médica y en su reemplazo estará Juana Viale, su nieta. A pesar de sus 99 años, la actriz lleva una vida activa y social importante. + Seguir en







Hay incertidumbre por la salud de la conductora de El Trece. Redes sociales

La salud de Mirtha Legrand tiene a todo el espectáculo en alerta tras confirmarse que no podrá conducir el ciclo La Noche de Mirtha, que sale al aire los sábados por El Trece, debido a una indisposición y la prescripción de sus médicos.

La conductora, que cumplió 99 años el pasado 27 de febrero, no estará presente en las grabaciones por un resfrío. La reemplazará su nieta Juana Viale, que además tiene su programa de los domingos.

Aunque es una mujer longeva, "La Chiqui" mantiene una rutina activa y nocturna, con interés por la televisión, la lectura de diarios, kinesiología, caminatas y vida social. Siempre que puede va al teatro, ya que le encanta ver a sus colegas.

Embed - Mirtha Legrand fue a ver la obra de Nico Váquez y le dejó un pícaro comentario El viernes pasado fue a ver a Nico Vázquez en su obra Rocky, en su segunda temporada: "En mi larga vida jamás he visto un espectáculo como este, tan fantástico. Todo tu elenco... Acaban de recibir todos los premios. Los mataste a todos", aseguró Legrand.

Mirtha Legrand en las redes Legrand salió al cruce de los rumores sobre su salud y llevó tranquilidad en la red social X: "Como siempre les digo, la leyenda continúa... Solo estoy resfriada, ¡la semana que viene vuelvo! Besito, chau, chau", escribió la conductora este viernes.