Preocupación por la salud de Mirtha Legrand: suspendió la grabación de su programa

La salud de Mirtha Legrand tiene a todo el espectáculo en alerta tras confirmarse que no podrá conducir el ciclo La Noche de Mirtha, que sale al aire los sábados por El Trece, debido a una indisposición y la prescripción de sus médicos.
La conductora debe tomar reposo por prescripción médica y en su reemplazo estará Juana Viale, su nieta. A pesar de sus 99 años, la actriz lleva una vida activa y social importante.
La salud de Mirtha Legrand tiene a todo el espectáculo en alerta tras confirmarse que no podrá conducir el ciclo La Noche de Mirtha, que sale al aire los sábados por El Trece, debido a una indisposición y la prescripción de sus médicos.
La conductora, que cumplió 99 años el pasado 27 de febrero, no estará presente en las grabaciones por un resfrío. La reemplazará su nieta Juana Viale, que además tiene su programa de los domingos.
Aunque es una mujer longeva, "La Chiqui" mantiene una rutina activa y nocturna, con interés por la televisión, la lectura de diarios, kinesiología, caminatas y vida social. Siempre que puede va al teatro, ya que le encanta ver a sus colegas.
El viernes pasado fue a ver a Nico Vázquez en su obra Rocky, en su segunda temporada: "En mi larga vida jamás he visto un espectáculo como este, tan fantástico. Todo tu elenco... Acaban de recibir todos los premios. Los mataste a todos", aseguró Legrand.
Legrand salió al cruce de los rumores sobre su salud y llevó tranquilidad en la red social X: "Como siempre les digo, la leyenda continúa... Solo estoy resfriada, ¡la semana que viene vuelvo! Besito, chau, chau", escribió la conductora este viernes.
En reemplazo de Mirtha Legrand, este sábado 18 de abril, a partir de las 21, Juana Viale estará en la conducción de La noche de Mirtha. La conductora de El Trece tuvo que tomarse unos días por un problema de salud que la alejó de las cámaras de televisión.
Están invitados el periodista Edgardo Alfano; la senadora nacional Carolina Losada; y Ricardo Biasotti, exmarido de Andrea del Boca y padre de su hija Anna, tras su reaparición en los medios. El elenco se completa con Daniel Gómez Rinaldi, periodista especializado en espectáculos.
últimas noticias
Cinthia Fernández volvió a cruzar a María Fernanda Callejón: apoyó a Ricky Diotto en plena batalla judicialHace 17 minutos
Escándalo total en Gran Hermano: Andrea del Boca podría volver a la casaHace 26 minutos
Dolor en el básquet: murió el brasileño Oscar Schmidt, dueño de récords imbatiblesHace 39 minutos
Alarma en las escuelas: operativos, controles y alumnos demorados por la ola de amenazas de tiroteoHace 56 minutos
El fiscal pidió que se reanude el juicio contra Pity Álvarez por el crimen de su vecinoHace 1 hora