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Gran Hermano 2026: quién será el próximo eliminado según las encuestas

Este lunes 20 de abril se definirá una nueva placa de nominados de la Generación Dorada. Las encuestas y las redes sociales se inclinaron por dos hombres que estarían a un paso de abandonar el juego.

Las redes señalaron al próximo participante eliminado de la casa más famosa del país.

Las redes señalaron al próximo participante eliminado de la casa más famosa del país.

Redes sociales

Gran Hermano se prepara para una de sus galas más importantes, ya que el público del reality de Telefe decidirá quién se convierte en el noveno participante eliminado de la Generación Dorada.

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Tras la salvación de Brian Sarmiento, Danelik y Yipio, los usuarios de redes sociales empezaron a marcar tendencia sobre quién de los seis jugadores se irá este lunes 20 de abril.

Según la encuesta de Fefe Bongiorno en Instagram, el principal candidato para abandonar el juego es Martín Rodríguez, con 889 votos positivos, y le sigue Franco Zunino con 1.300.

Gran Hermano tendencia

En una placa donde lo que cuenta es el voto negativo, la falta de apoyo de los fanáticos es un dato clave para saber o interpretar quién tiene la mayor posibilidad de quedarse afuera del certamen. Aunque tanto el campeón de crossfit como el personal trainer se posicionaron como dos de los hombres fuertes en Gran Hermano, estas últimas semanas perdieron poder, recibieron los votos de sus compañeros y están en riesgo de irse.

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Encuesta Gran Hermano 2026: la sorpresa en X

Mientras tanto, en la red social X hubo una gran sorpresa con la encuesta para saber quién se va de Gran Hermano 2026. La cuenta @TronkOficial resaltó que el voto de los usuarios se inclina por Martín Rodríguez, que tiene el 43,3% de intención para irse de la casa. Después le sigue Nazareno Pompei, con el 32,5%, y Jessica "La Maciel" se mantiene en el 20,5% de la intención de voto negativo.

Estos datos solo marcan una tendencia, ya que el voto que cuenta es el que se realiza al 9009 por SMS. Las encuestas son apenas un termómetro previo y todo puede cambiar en el cierre de la gala conducida por Santiago del Moro.

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