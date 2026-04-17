18 de abril de 2026 Inicio
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Conmoción en Salta: una nena murió en el hospital y su padre se quitó la vida frente a los médicos

La pequeña, de apenas 4 años, falleció debido a una asfixia mecánica y los resultados de la autopsia apuntan a un homicidio. Tras conocer el deceso, el hombre tomó un arma y se disparó en plena guardia.

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La niña llegó al centro de salud

La niña llegó al centro de salud, pero murió poco después.

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En otro caso que podría vincularse a un hecho de violencia intrafamiliar, una nena de 4 años murió por asfixia mecánica en un hospital de Yacuiba, en el límite entre Bolivia y Salta, y su padre se suicidó frente a los médicos. Los peritajes confirmaron que la menor murió por asfixia, padeció maltratos crónicos y una falla cerebral por una fuerte opresión física.

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El hombre llevó a la menor hasta el hospital de San José de Pocitos, pero los profesionales no pudieron salvarla. Según el reporte de El Tribuno, al enterarse de la noticia, sacó un arma de fuego en medio del caos y se pegó un tiro en la cabeza delante de los presentes.

Los resultados de la autopsia detallaron que la muerte de la niña se trató de un homicidio provocado por la interrupción de sus vías aéreas. Los peritos hallaron diversas marcas de golpes previos en su cuerpo, los cuales coincidirían con ataques violentos que habrían sucedido tiempo antes del trágico final.

La sospecha de los investigadores es que la víctima sufrió agresiones físicas constantes dentro de su círculo de crianza habitual. Sobre el padre de la niña, el estudio médico ratificó que el deceso se produjo por un traumatismo encéfalo craneano grave, consecuencia del impacto de bala recibido.

El expediente judicial permanece bajo la jurisdicción del Ministerio Público de Bolivia, desde donde buscan recrear la secuencia de los hechos para deslindar las culpas correspondientes y evalúan el contexto de vida de la pequeña para entender si vivía en una situación de vulnerabilidad.

En ese sentido, los investigadores intentan establecer si hubo alertas previas por golpes o castigos físicos de parte de quienes debían velar por la seguridad de la menor.

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