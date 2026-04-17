Escándalo total en Gran Hermano: Andrea del Boca podría volver a la casa

Después de varios accidentes y problemas de salud durante su estadía en la casa de Gran Hermano, todo indicaba que la salida de Andrea del Boca era definitiva. Sin embargo, en las últimas horas trascendió que tiene la puerta abierta para ingresar otra vez al reality, y los rumores de su posible vuelta generaron un escándalo total en redes sociales.
La actriz reapareció después del accidente junto a otro exparticipante del programa de Telefe: Kennys Palacios, el estilista de Wanda Nara, mientras cantaban El Amor, con la frase "la puerta entreabierta".
Enseguida, los usuarios de redes interpretaron que era un anuncio velado de la reina de las telenovelas, y lo que surgió como un trascendido en LAM, con Ángel de Brito, se terminó de confirmar en Cortá por Lozano.
"Andrea se retiró por un problema de salud, por lo tanto está habilitada para volver; si ella quiere, puede participar en el repechaje", aclaró Costa en el programa de Vero Lozano.
Cuándo será el repechaje de Gran Hermano 2026
El repechaje de Gran Hermano 2026 destaca por el inminente regreso de Andrea del Boca tras su accidente, con la producción allanando su vuelta en aproximadamente 25 días. La famosa tiene un contrato de $1.800.000 por cada día adentro de la casa; desde afuera, está cobrando $550.000.
Por el momento, no hay nada oficial, aunque los seguidores de la artista esperan que entre con el beneficio del Golden Ticket. Mientras tanto, la actriz venezolana Grecia Colmenares es su reemplazo temporal.