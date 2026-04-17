Los salarios formales no repuntan: volvieron a caer frente a la inflación en febrero El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) anunció que el salario registrado se incrementó un 1,8% en febrero, frente a un índice de precios al consumidor (IPC) que subió 2,9% en igual período. Por + Seguir en







Los salarios registrados bajaron por sexto mes consecutivo.

El salario real de los trabajadores formales privados y de los empleados públicos, cayó por sexto mes consecutivo en febrero: en promedio está un 8,9% abajo desde noviembre de 2023 (3,5% el sector privado, 18,3% el público). Los registrados se incrementaron 1,8%, frente a un índice de precios al consumidor (IPC) que subió 2,9% en igual período.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) presentó los datos del "Índice de salarios" correspondientes a febrero de 2026, donde reveló que el poder adquisitivo de los trabajadores, especialmente en el ámbito formal, continúan bajo presión. Según el informe técnico, el índice total de salarios registró un incremento del 2,4% mensual, una cifra que refleja la dificultad de los ingresos para seguir el ritmo de la evolución de precios en la economía.

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El índice de salarios subió 2,4% en febrero respecto del mes previo y 35,8% interanual https://t.co/8rD9rG0dhx pic.twitter.com/WcV4hYYwGU — INDEC Argentina (@INDECArgentina) April 17, 2026 En este informe también se indicó que en la medición interanual los salarios registrados aumentaron 27,5% y que en el acumulado del año suman un alza de 3,9%. En ambos casos, quedan retrasados frente a la inflación, que fue de 33,1% y 5,9%, respectivamente.

La variación de los salarios de los trabajadores registrados surgió como resultado de un aumento de 1,6% en el sector privado y un avance de 2,3% en el público. En tanto, el índice general de salarios, que incluye también a los informales, tuvo un incremento de 2,4% gracias a la suba de 4,6% que tuvieron los trabajadores no registrados, aunque estos datos del sector tienen cinco meses de rezago.

salarios febrero @luiscampos76 El sector formal, el más rezagado A pesar del incremento general, el desglose por sectores muestra una realidad dispar donde el empleo registrado es el que más terreno pierde. En febrero, el sector privado registrado experimentó una suba de apenas el 1,6%, situándose como el componente con menor crecimiento del mes. Por su parte, el sector público mostró un incremento del 2,3%. Dentro del ámbito estatal, la brecha es notable: mientras que los salarios del subsector público provincial ascendieron un 2,9%, los trabajadores del subsector público nacional apenas percibieron una mejora del 0,6% respecto al mes anterior.