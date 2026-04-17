17 de abril de 2026 Inicio
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Alarma en las escuelas: operativos, controles y alumnos demorados por la ola de amenazas de tiroteo

La aparición de mensajes intimidatorios en colegios de todo el país, presuntamente vinculados con un reto viral de TikTok, se agudizó en las últimas horas y encendió las alertas. Se registraron nuevos casos en la Ciudad de Buenos Aires, La Plata, Carapachay, Junín y Los Toldos, en algunos casos con allanamientos y adolescentes demorados.

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Las amenazas se multiplicaron tras el ataque en San Cristóbal

Las amenazas se multiplicaron tras el ataque en San Cristóbal, Santa Fe.

Luciano Acuña

Una ola de amenazas de tiroteos encendió las alarmas en el sistema educativo argentino: en las últimas horas se registraron nuevos casos que afectaron a instituciones de diversos puntos del país y provocaron una fuerte caída en el presentismo escolar. Esta situación, que las autoridades vinculan con un posible "reto viral" de TikTok, se ha manifestado a través de inscripciones en baños, mensajes en grupos de WhatsApp e historias en redes sociales.

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Uno de los casos más recientes ocurrió en Carapachay, partido de Vicente López, donde un adolescente de 16 años fue demorado después de publicar en Instagram la foto de un arma con la leyenda: "El 22/04 no se salva nadie, jajaja". Tras un allanamiento en Villa Ballester, la Policía secuestró elementos de interés para la causa.

amezana carapachay
La amenaza del adolescente de 16 años en Carapachay.

La amenaza del adolescente de 16 años en Carapachay.

En La Plata, la situación escaló en el colegio Emanuel, donde se realizaron allanamientos tras detectarse fotos de menores con armas y frases intimidatorias. Durante los operativos, se incautaron armas de aire comprimido, municiones y chalecos antibala. Asimismo, en la Escuela Técnica N°8 de la misma ciudad se reportaron inscripciones similares en un clima de alta conflictividad. En la ciudad de las diagonales ya son al menos 50 las denuncias radicadas en la Justicia.

El Ministerio de Educación porteño informó una caída del presentismo de hasta el 30% en las escuelas que detectaron amedrentamientos. Instituciones emblemáticas como la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini denunciaron pintadas con mensajes como "Los vamos a matar", calificándolos como contenidos que promueven el odio y la discriminación.

La preocupación se extiende a nivel federal:

  • Tucumán: se desplegaron 2500 efectivos policiales para reforzar los controles en los establecimientos educativos.
  • Córdoba: las autoridades corroboraron que se trataría de un desafío viral de TikTok.
  • Mendoza: una madre fue imputada tras darle a su hijo una réplica de arma para que llevara a la escuela por temor a las amenazas.
  • Junín y Los Toldos: se detectaron inscripciones en los baños de las Secundarias N°7 y N°1 con mensajes como "23/4 los voy a matar a todos".

La masacre de San Cristóbal: el hecho que desató las amenazas

La ola de amenazas de tiroteos en las escuelas secundarias comenzó a principios de mes en la Escuela Nº 40 Mariano Moreno de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, cuando un alumno de 15 años ingresó armado y abrió fuego, provocando la muerte de su compañero Ian Cabrera, de 13 años, e hiriendo a otros ocho estudiantes.

Este episodio es considerado el detonante de la actual ola de amenazas ya que, tras la tragedia, se multiplicaron los mensajes intimidatorios en al menos diez escuelas públicas y privadas de la provincia, muchos de los cuales señalaban el viernes 17 de abril como una fecha clave para nuevos ataques.

A pesar de que los alumnos de la institución donde ocurrió la masacre regresaron recientemente a las aulas, el impacto del evento ha trascendido las fronteras provinciales, vinculándose ahora con retos virales en plataformas como TikTok que buscan replicar el terror generado en Santa Fe.

San Cristobal
La Escuela Nº 40 Mariano Moreno de San Cristóbal donde ocurrió la masacre.

La Escuela Nº 40 Mariano Moreno de San Cristóbal donde ocurrió la masacre.

Las autoridades despliegan operativos en múltiples distritos

Desde el Ministerio de Educación porteño intensificaron la supervisión interna en las escuelas. Sus voceros explicaron que "las familias están informadas sobre la situación y se les solicitó que puedan conversar con sus hijos e hijas sobre la importancia de comunicar de manera inmediata a los adultos en casa y/o en el colegio cualquier situación, información o comentario que pudiera vincularse".

El pánico se replicó con características idénticas en instituciones de Tucumán y Mendoza. A su vez, en la Escuela N°26 de Villa Elisa, provincia de Buenos Aires, los directivos descubrieron una advertencia escrita en una pared que dictaba: "Mañana 15/04 tiroteo, el que arriesga que venga".

Efectivos de la Policía de Córdoba registraron pintadas de la misma índole en establecimientos de la capital y del interior de esa provincia. Las fuerzas de seguridad sospechan sobre un vínculo entre estas acciones y un reto viral de la plataforma TikTok, aunque mantienen las investigaciones bajo estricta reserva por la edad de los involucrados.

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