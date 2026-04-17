Cinthia Fernández volvió a cruzar a María Fernanda Callejón: apoyó a Ricky Diotto en plena batalla judicial

La mediática panelista lanzó un mensaje contundente a favor del hombre mientras avanza la causa por violencia de género. Su postura generó repercusiones debido al difícil vínculo que mantiene con la actriz desde hace un tiempo.

Cinthia Fernández generó un nuevo escándalo al respaldar públicamente a Ricky Diotto durante el comienzo del juicio que le inició María Fernanda Callejón. La bailarina se expresó a favor del hombre y reavivó la enemistad que sostiene con la exvedette, quien denunció a su expareja por violencia de género.

El conflicto legal avanzó tras la primera audiencia, donde la actriz ratificó sus graves denuncias por maltratos físicos y psicológicos. Diotto se defendió frente a las cámaras, insistió en que es inocente y reveló detalles sobre una supuesta negociación económica que le habría propuesto su exmujer.

"Estoy tranquilo porque no hice nada", aseguró Diotto en una entrevista televisiva donde desestimó por completo los cargos en su contra, y añadió un comentario muy filoso sobre la disputa patrimonial: "Me ofreció como propuesta que yo le dejara la casa y levantar la denuncia, pero yo no lo acepté porque no hice nada. Entonces no voy a ceder ante estas cosas".

"Aguante Diotto", escribió sin vueltas Cinthia Fernández al comentar una publicación que resumía las últimas novedades del mediático caso. La panelista acompañó su frase con varios emojis de aplausos para validar el testimonio del odontólogo, quien afirmó que no aceptará presiones.

Tal como lo reflejó el periodista Gustavo Méndez en sus redes, el breve descargo de Fernández provocó una catarata de reacciones cruzadas entre los usuarios. Las protagonistas de este enfrentamiento tienen un pasado conflictivo desde que compartieron el living de Moria Casán, lugar donde los roces terminaron con la desvinculación de la exbailarina.

Fuerte cruce de Cinthia Fernández con Yanina Latorre por el caso Ángel

Cinthia Fernández enfrentó las críticas de Yanina Latorre por su participación en la causa sobre la muerte de un niño en la provincia de Chubut. La mediática acompañó a su pareja, el abogado Roberto Castillo, y recibió comentarios negativos de la conductora por hacer un supuesto show de un hecho delicado.

"Que vayan a terapia", respondió Fernández ante los cuestionamientos por llevar un fotógrafo personal a las audiencias judiciales en Comodoro Rivadavia. La panelista de espectáculos desestimó las acusaciones de oportunismo y aseguró que su única intención consiste en otorgar una mayor visibilidad al complejo expediente.

La bailarina remarcó que su formación en derecho y su rol materno la motivaron a contactar a los familiares del pequeño para buscar una condena justa. "No me importa nada, no voy a hacer ni dejar de hacer porque la gente diga que no le gusta algo", cerró.