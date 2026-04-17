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Se confirmó al primer artista que tocará en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reveló el nombre de la figura internacional y aseguró: "Será el espectáculo más grande del mundo".

 La final del mundial será el 19 de julio. 

 La final del mundial será el 19 de julio. 

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó este viernes que Coldplay es el primer artista confirmado que formará parte del show de medio tiempo en la final del Mundial 2026, que se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium de New Jersey. "Será el espectáculo más grande del mundo", aseguró.

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"Tendremos en la final del mundial por primera vez un espectáculo de medio tiempo. Un show organizado por Chris Martin con Coldplay. Todavía no puedo decir qué artistas actuarán, pero no es solo uno, serán más", reveló Infantino al participar del Semafor World que se realizó en Washington.

La organización del show estará a cargo de Global Citizen, empresa que semanas atrás había señalado que el show tendrá como objetivo "impulsar cambios reales, con un enfoque para mejorar el acceso al deporte y a una educación de calidad para niños de todo el mundo".

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Coldplay es el primer artista confirmado para la final de Mundial 2026.&nbsp;

Coldplay es el primer artista confirmado para la final de Mundial 2026.

La magnitud del evento es abrumadora: se estima que la Copa del Mundo generará un impacto económico superior a los 80 mil millones de dólares y será seguida por más de 6 mil millones de espectadores a nivel mundial. Desde la producción señalaron que esta edición promete ser el acontecimiento deportivo con mayor audiencia de la historia.

Por este motivo, el compromiso de los países anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá) será montar una exhibición que deje un beneficio duradero tanto en el fútbol de base como en las comunidades locales, demostrando que un Mundial va mucho más allá del fútbol.

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