Se confirmó al primer artista que tocará en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reveló el nombre de la figura internacional y aseguró: "Será el espectáculo más grande del mundo". + Seguir en







La final del mundial será el 19 de julio.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó este viernes que Coldplay es el primer artista confirmado que formará parte del show de medio tiempo en la final del Mundial 2026, que se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium de New Jersey. "Será el espectáculo más grande del mundo", aseguró.

"Tendremos en la final del mundial por primera vez un espectáculo de medio tiempo. Un show organizado por Chris Martin con Coldplay. Todavía no puedo decir qué artistas actuarán, pero no es solo uno, serán más", reveló Infantino al participar del Semafor World que se realizó en Washington.

La organización del show estará a cargo de Global Citizen, empresa que semanas atrás había señalado que el show tendrá como objetivo "impulsar cambios reales, con un enfoque para mejorar el acceso al deporte y a una educación de calidad para niños de todo el mundo".

Coldplay Coldplay es el primer artista confirmado para la final de Mundial 2026. Redes sociales La magnitud del evento es abrumadora: se estima que la Copa del Mundo generará un impacto económico superior a los 80 mil millones de dólares y será seguida por más de 6 mil millones de espectadores a nivel mundial. Desde la producción señalaron que esta edición promete ser el acontecimiento deportivo con mayor audiencia de la historia.