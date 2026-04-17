En medio del escándalo, Manuel Adorni reunió a la mesa política del Gobierno y se definió la estrategia en el Congreso

El jefe de Gabinete encabezó el encuentro con los ministros y funcionarios de relevancia en la Casa Rosada. La gestión libertaria determinó los pasos a seguir en Diputados y el Senado.

Con los jirones de un verano exitoso en materia legislativa entre sus manos, el Gobierno busca recuperar una normalidad que todavía no logra hacer ceder. Este viernes, Manuel Adorni encabezó una nueva reunión de mesa política en la Casa Rosada para alinear las estrategias parlamentarias de cara a los venideros tratamientos en el Congreso con el que en el oficialismo apuestan a disipar la atención centralizada en el jefe de Gabinete y su patrimonio desde hace más de un mes.

El encuentro comenzó puntual a las 11 de la mañana y, minutos antes, los integrantes arribaron uno a uno por el Salón de los Bustos. Las miradas de los curiosos, sin embargo, se posaron en la amigable imagen que devolvieron Patricia Bullrich y Karina Milei , quienes ingresaron juntas y se dirigieron abrazadas al despacho de la planta baja que ocupa el ministro coordinador. Las mujeres, ambas de armas tomar, vienen de semanas donde los rumores sobre un supuesto resquemor de parte de la hermanísima para con la senadora por sus aires independentistas no pararon de incrementarse. Las declaraciones de la ex ministra sobre la falta de dureza en el “cuero” de Adorni para afrontar la avanzada judicial no hicieron más que reforzarlos.

Pese a los rumores, la hermana presidencial entendió necesario desacelerar un descontento que, aunque lo nieguen, lleva meses de cocción. Por eso, Karina no sólo invitó a Bullrich a la foto que montaron días atrás en Balcarce 50 con el gendarme Nahuel Gallo , también se dejó ver con la senadora por los pasillos del edificio de gobierno, circunstancia que desde hace meses no se da puesto que la hermana presidencial ordenó que Casa Militar -la seguridad encargada del jefe de estado- cerque a la prensa acreditada para impedir que vean sus movimientos dentro del establecimiento.

La reunión, la primera después de 15 días sin encuentros formales, tuvo como eje central la puesta a punto de la estrategia parlamentaria para afrontar los tratamientos de las leyes venideras en el Congreso . Entre ellas, el tratamiento del Código Penal ; la reforma electoral -con la que el gobierno apuesta por eliminar las PASO-; la Ley Hojarasca que busca eliminar más de 70 leyes y decretos obsoletos; el proyecto de Inviolabilidad de Propiedad Privada , entre otros textos.

El encuentro de la mesa política de Javier Milei, en tanto, se dio en medio de la presentación del recurso extraordinario que hizo el gobierno ante la Corte Suprema de Justicia para suspender la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. El recurso busca revocar la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que dio lugar al recurso presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional para garantizar la aplicación de la Ley N° 27.795 vetada por el decreto N° 759/2025.

La ley de financiamiento de las universidades trajo bajo el brazo un nuevo conflicto entre las tribus que habitan el gobierno. En un sector del oficialismo, apuntan contra el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por impedir el avance del tratamiento de la nueva ley que el gobierno presentó durante las sesiones ordinarias este verano. Para una fuente al tanto de los entramados dentro del Congreso, el riojano no supo medir el buen timing que acompañó al oficialismo dentro de la Cámara. Para la misma voz, con la causa de Adorni avanzando a paso firme y la oposición con el cuchillo entre los dientes, la posibilidad de juntar los votos para aprobar el nuevo texto -que aún conserva estado parlamentario- es prácticamente nula.

En contraposición, cerca del titular de la Cámara baja advierten que buscarán tratar el texto presentado semanas atrás en los próximos días. “Creemos que si trabajamos todos en conjunto, vamos a poder juntar los votos”, afirmaron. La intención, según hacer saber, es colaborar para evitar que el gobierno deba desembolsar el monto aprobado por mayoría en ambas cámaras, situación que rompería el equilibrio logrado en las cuentas nacionales.

Si bien el gobierno acatará el fallo judicial y comenzará con los desembolsos, lo cierto es que utilizará una serie de estrategias para evitar la devengación del monto total en el corto plazo. Según confiaron voces inobjetables dentro de la gestión libertaria, la intención será pagar de manera mensual los fondos que se incluirán en el Presupuesto 2026 pero no incorporarán la actualización de los montos retroactivos que advierte el texto. La decisión manifiesta es ganar el mayor tiempo posible para esperar que la Justicia se expida sobre el tema, mientras se destina la menor cantidad de fondos posibles.

En este marco, para el gobierno el fallo judicial, que tiene como fecha límite de aplicación este viernes, no advierte un desembolso total del monto de manera instantánea. Con esta lectura, los pagos se aplicarán con una metodología de “goteo”, tal como ocurrió con la ley de Emergencia Sanitaria.

“De ninguna manera un gobierno de Milei va a tener déficit. Si la Corte nos exige que paguemos los 2.5 billones a las universidades, vamos a tener que sacar la plata de otro lado. No vamos a emitir ni aceptar que nos cambien el rumbo económico”, dijo ante C5N.com un integrante de la mesa chica que admitió que, en caso que así lo decida la justicia, se ajustará aún más el presupuesto vigente, donde se incluye la obra pública y los envíos de fondos a las provincias. Con los gobernadores cada vez más complicados en materia de recaudación, circunstancia que impacta directamente contra sus gestiones territoriales, es toda una incógnita cómo reaccionarán los mandatarios provinciales frente a este preanunciado avasalle.