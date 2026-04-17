18 de abril de 2026 Inicio
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"Él me está dando fuerzas": el desgarrador testimonio del padre de Ángel al llegar a Buenos Aires

Luis López habló tras arribar a la Capital Federal para encabezar una marcha por el fallecimiento de su hijo en Comodoro Rivadavia. Apuntó contra el entorno de la madre y exigió respuestas por las lesiones que revelaron los estudios médicos.

Por
Luis López

Luis López, padre de Ángel, y Lorena, su madrastra, llegaron a Buenos Aires para encabezar el pedido de justicia.. 

TN: captura de video

El caso de Ángel Nicolás López, el pequeño de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia, generó una gran conmoción en todo el país. Su padre, Luis López, viajó a Buenos Aires para realizar una marcha en pedido de justicia, relató el calvario que atraviesa y reiteró que la responsable es la madre biológica.

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Ante las cámaras de TN, López expresó cómo se siente hoy: "No te puedo contar con palabras", respondió en primera instancia. Luego, pudo abrirse y dar detalles de su estado emocional: "Estoy mal porque veníamos en el avión hacia acá y sentíamos que estábamos más cerca de mi hijo, más cerca del cielo. Esto lo estoy haciendo por él, esto no puede quedar así", expresó el hombre.

El padre de Ángel confesó que todavía mantiene intacta la habitación del nene y que no tiene fuerzas para ingresar a ese espacio de la casa. "La dejé así. Estoy esperando que él vuelva", manifestó con visible tristeza mientras aguarda avances concretos en la causa.

López cuestionó a la progenitora y señaló que ella mentía sobre las condiciones en las que vivía el menor antes del trágico desenlace. "Me engañaba diciendo que mi hijo tenía una pieza, que tenía su ropita nueva, que estaba bien", mencionó, y recordó el afecto de su familia paterna. "Él tenía una familia que lo amaba, y esos cinco meses que lo mandaron a vivir ahí fueron un infierno", sostuvo con indignación.

La madrastra del nene, Lorena, acompañó el reclamo con un peluche del Hombre Araña que pertenecía al pequeño y que dormía siempre con él. "Fue lo único que le pude dar cuando se lo llevaron, aparte de su mochila. Fue el que estuvo ahí con todo", detalló, notablemente emocionada.

El padre y la madrastra de Ángel se presentaron a la entrevista con una remera con una contundente inscripción: "Si te hubiesen escuchado, estarías con nosotros", una frase que sintetiza el pedido de justicia y el rechazo a la resolución que le dio la tenencia a la madre biológica.

El informe forense detectó al menos 22 lesiones en la cabeza del chico que resultan compatibles con golpes previos a su fallecimiento en el hospital. Por este hecho, tanto la madre como el padrastro permanecen detenidos mientras la Justicia recolecta todas las pruebas necesarias.

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