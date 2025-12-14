Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.850.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

Los bancos ofrecen rendimientos que superan el 3% mensual y, en algunos casos, alcanzan a superar el nivel de inflación.

Con el cobro de sueldos y el regreso de ciertas restricciones en el mercado cambiario, los plazos fijos tradicionales vuelven a posicionarse como una opción elegida por los ahorristas. Este instrumento financiero resulta atractivo para quienes priorizan seguridad y estabilidad frente a alternativas más volátiles. En un escenario económico con menos opciones de inversión, el plazo fijo se presenta como un resguardo accesible y previsible para obtener una rentabilidad moderada.

La selección del banco donde colocar los fondos cobra relevancia, ya que las tasas de interés entre las entidades financieras muestran diferencias notables. Durante octubre, los principales bancos del país ofrecen rendimientos muy dispares para este tipo de depósitos. Esta situación impulsa a los ahorristas a analizar con atención cada propuesta disponible.

Por esta razón, antes de inmovilizar el capital, conviene revisar en detalle las condiciones que ofrece cada institución. Comparar tasas, plazos y requisitos permite mejorar el rendimiento sin alterar un perfil de ahorro conservador. Este análisis previo contribuye a que el dinero depositado alcance el mejor resultado posible dentro del esquema de seguridad propio del plazo fijo.

Al evaluar la colocación de $1.850.000 en un plazo fijo a 30 días, la rentabilidad presenta diferencias relevantes según la entidad bancaria elegida. En un primer escenario, la inversión se realiza con una Tasa Nominal Anual del 20,50%, lo que genera intereses por $31.171,23 al finalizar el período. De este modo, el monto total a cobrar al vencimiento alcanza los $1.881.171,23.

En otro escenario, el mismo capital invertido por 30 días accede a una Tasa Nominal Anual del 22,50%, que resulta más favorable para el ahorrista. Esta mejora en la tasa eleva los intereses a $34.212,33, lo que incrementa el total a percibir a $1.884.212,33. La diferencia en el rendimiento evidencia el impacto directo que tienen algunos puntos porcentuales sobre la ganancia final.

Para analizar el rendimiento en un horizonte más amplio, resulta clave observar la Tasa Efectiva Anual, que refleja el resultado de reinvertir los intereses. Con una TNA del 20,50%, la TEA se ubica en 22,54%, mientras que con una TNA del 22,50% asciende a 24,98%. Estos valores muestran que elegir una mejor tasa inicial no solo mejora el resultado mensual, sino que también amplía el potencial de crecimiento anual del capital.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

La tasa efectiva mensual promedio del sistema financiero, estimada en 3,12%, se posiciona por encima de la inflación prevista para octubre, que según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central se acerca al 2%. En este escenario, las colocaciones en pesos a corto plazo todavía presentan un rendimiento real positivo para quienes eligen este tipo de inversión.

En las entidades que ofrecen una tasa anual del 44%, como el Banco CMF y el Banco Voii, la diferencia frente a la inflación resulta aún más amplia, ya que la tasa efectiva mensual supera en más de un punto la suba de precios estimada. De todos modos, estos rendimientos corresponden a inversiones a 30 días y pueden variar ante cambios en las tasas o una aceleración inflacionaria. Para optimizar el resultado, los especialistas recomiendan reinvertir de forma mensual tanto el capital como los intereses obtenidos.