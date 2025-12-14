14 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.850.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

Los bancos ofrecen rendimientos que superan el 3% mensual y, en algunos casos, alcanzan a superar el nivel de inflación.

Por
Inversiones para generar mas ingresos.

Inversiones para generar mas ingresos.

  • El plazo fijo vuelve a ser una opción elegida por su seguridad.
  • Las tasas cambian según el banco y afectan la ganancia.
  • $1.850.000 rinden entre $31.000 y $34.000 en 30 días.
  • Hoy supera a la inflación si se reinvierte.

Con el cobro de sueldos y el regreso de ciertas restricciones en el mercado cambiario, los plazos fijos tradicionales vuelven a posicionarse como una opción elegida por los ahorristas. Este instrumento financiero resulta atractivo para quienes priorizan seguridad y estabilidad frente a alternativas más volátiles. En un escenario económico con menos opciones de inversión, el plazo fijo se presenta como un resguardo accesible y previsible para obtener una rentabilidad moderada.

Los especialistas recomiendan renovar tanto el capital como los intereses cada 30 días.
Te puede interesar:

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 350.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

La selección del banco donde colocar los fondos cobra relevancia, ya que las tasas de interés entre las entidades financieras muestran diferencias notables. Durante octubre, los principales bancos del país ofrecen rendimientos muy dispares para este tipo de depósitos. Esta situación impulsa a los ahorristas a analizar con atención cada propuesta disponible.

plazo fijo

Por esta razón, antes de inmovilizar el capital, conviene revisar en detalle las condiciones que ofrece cada institución. Comparar tasas, plazos y requisitos permite mejorar el rendimiento sin alterar un perfil de ahorro conservador. Este análisis previo contribuye a que el dinero depositado alcance el mejor resultado posible dentro del esquema de seguridad propio del plazo fijo.

Cuánto ganas por depositar $1.850.000 en un plazo fijo según el banco

Al evaluar la colocación de $1.850.000 en un plazo fijo a 30 días, la rentabilidad presenta diferencias relevantes según la entidad bancaria elegida. En un primer escenario, la inversión se realiza con una Tasa Nominal Anual del 20,50%, lo que genera intereses por $31.171,23 al finalizar el período. De este modo, el monto total a cobrar al vencimiento alcanza los $1.881.171,23.

En otro escenario, el mismo capital invertido por 30 días accede a una Tasa Nominal Anual del 22,50%, que resulta más favorable para el ahorrista. Esta mejora en la tasa eleva los intereses a $34.212,33, lo que incrementa el total a percibir a $1.884.212,33. La diferencia en el rendimiento evidencia el impacto directo que tienen algunos puntos porcentuales sobre la ganancia final.

plazo fijo
Cuál es el dato clave que tenés que revisar en el Plazo Fijo UVA para evitar pérdidas

Cuál es el dato clave que tenés que revisar en el Plazo Fijo UVA para evitar pérdidas

Para analizar el rendimiento en un horizonte más amplio, resulta clave observar la Tasa Efectiva Anual, que refleja el resultado de reinvertir los intereses. Con una TNA del 20,50%, la TEA se ubica en 22,54%, mientras que con una TNA del 22,50% asciende a 24,98%. Estos valores muestran que elegir una mejor tasa inicial no solo mejora el resultado mensual, sino que también amplía el potencial de crecimiento anual del capital.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

La tasa efectiva mensual promedio del sistema financiero, estimada en 3,12%, se posiciona por encima de la inflación prevista para octubre, que según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central se acerca al 2%. En este escenario, las colocaciones en pesos a corto plazo todavía presentan un rendimiento real positivo para quienes eligen este tipo de inversión.

En las entidades que ofrecen una tasa anual del 44%, como el Banco CMF y el Banco Voii, la diferencia frente a la inflación resulta aún más amplia, ya que la tasa efectiva mensual supera en más de un punto la suba de precios estimada. De todos modos, estos rendimientos corresponden a inversiones a 30 días y pueden variar ante cambios en las tasas o una aceleración inflacionaria. Para optimizar el resultado, los especialistas recomiendan reinvertir de forma mensual tanto el capital como los intereses obtenidos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Comparar rendimientos permite estimar con claridad cuánto puede obtenerse con un capital puntual como 1.750.000 pesos.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.750.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

Las alternativas electrónicas siguen siguen dando más ventaja para quienes buscan un rendimiento superior sin necesidad de operar de manera presencial.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.650.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

Promociones con Cuenta DNI.

Cuáles son los reintegros que tiene Cuenta DNI para despedir el 2025 y quiénes lo pueden utilizar

Plazo fijo: ¿cuánto podés ganar si depositas 1.550.000 pesos a 30 días en diciembre 2025?

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.550.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

 Esta rebaja se puede utilizar todas las veces que haga falta porque no cuenta con tope de reintegro.

Cómo es el descuento en farmacias y perfumerías que tiene Cuenta DNI para diciembre 2025

Los plazos fijos continúan ofreciendo un rendimiento real positivo.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.850.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

Rating Cero

La película mantiene el equilibrio entre la acción, el terror y la comedia que caracteriza a la saga.
play

Dura 99 minutos, está en Netflix y es una película protagonizada por Emma Stone

Ahora, llegó a la gran N roja, El juego de Gracie Darling, la serie que es tendencia en este sitio web. Se trata de una producción australiana 2025, llena de intriga y drama. 
play

Cuál es la trama de El juego de Gracie Darling, la serie que se mantiene como lo más visto de Netflix

Benjamín Agüero, que hoy juega en Independiente, está muy cerca de una influencer.

Benjamín Agüero se mostró muy cerca de una joven influencer: quién es ella

La pregunta indiscreta de la conductora descolocó a la actriz.
play

"Hay gente con la que no...": La pregunta de Mirtha Legrand a Araceli González sobre Facundo Arana

Sofía La Reini Gonet y un duro enfrentamiento con su ex, Homero Pettinato.

El duro cruce entre Sofia "La Reini" Gonet y Homero Pettinato: "Gato cascoteado"

Desde el entorno del artista agradecieron el apoyo recibido.

Cómo sigue la salud de Joaquín Levinton luego de sufrir un infarto

últimas noticias

El dólar oficial cerró la semana con $5 de alza.

El dólar se estabiliza de cara a las Fiestas y al 2026

Hace 5 minutos
Francesca Albanese es la Relatora Especial de Naciones Unidos sobre los Territorios Palestinos Ocupados desde 1967. En la actualidad, es una de las máximas figuras en la defensa de los Derechos Humanos. 

La Relatora de la ONU sobre Palestina criticó el alineamiento de Javier Milei con EEUU e Israel

Hace 11 minutos
play
Ahora, llegó a la gran N roja, El juego de Gracie Darling, la serie que es tendencia en este sitio web. Se trata de una producción australiana 2025, llena de intriga y drama. 

Cuál es la trama de El juego de Gracie Darling, la serie que se mantiene como lo más visto de Netflix

Hace 14 minutos
Fuertes tormentas se desatarán sobre la Ciudad de Buenos Aires durante el domingo.

Cuándo llueve en Buenos Aires: alerta por tormenta en 11 provincias

Hace 20 minutos
Inversiones para generar mas ingresos.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.850.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

Hace 22 minutos