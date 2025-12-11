Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.650.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

La comparación entre tasas presenciales y digitales marca diferencias claras. Este tipo de depósitos siguen ofreciendo margen positivo frente al aumento de precios.

Las alternativas electrónicas siguen siguen dando más ventaja para quienes buscan un rendimiento superior sin necesidad de operar de manera presencial.

El cálculo de cuánto rinde un depósito a corto plazo volvió a ganar protagonismo entre quienes buscan opciones previsibles para resguardar ahorros. Las variaciones entre bancos y canales operativos hacen necesario revisar con detalle qué rendimiento puede obtenerse al invertir una suma puntual durante un mes.

Con la eliminación del mínimo obligatorio para las tasas , cada entidad ajusta sus porcentajes según su propia estrategia. Esto abrió un escenario competitivo donde las alternativas digitales lograron captar terreno gracias a propuestas más atractivas para depósitos en pesos.

Ante estas diferencias, conocer el interés mensual estimado para un monto definido se convierte en una herramienta útil para evaluar resultados reales y elegir con mayor precisión dónde colocar el dinero, especialmente en contextos inflacionarios.

El rendimiento final depende tanto de la modalidad como de la tasa que ofrece cada canal. En operaciones presenciales en sucursal, por ejemplo del Banco Nación , un capital de $1.750.000 durante 30 días con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54% genera $27.801,37 en intereses, alcanzando un total de $1.677.801,37 al vencimiento.

La oferta digital mejora ligeramente ese resultado. A través de homebanking o la aplicación del Banco Nación, el mismo monto accede a una TNA del 22,50% y una TEA del 24,98%, lo que eleva los intereses a $30.513,70. De esta manera, el monto final asciende a $1.680.513,70 tras los 30 días de inversión.

Plazos fijos

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Las proyecciones del REM del Banco Central sitúan la inflación mensual de diciembre de 2025 cerca del 2%. Frente a este escenario, los plazos fijos conservan un rendimiento positivo, especialmente aquellos que aplican tasas más elevadas, ya que su retorno mensual supera la suba de precios estimada.

Para sostener esa ventaja, los especialistas sugieren reinvertir mes a mes tanto el capital como los intereses, lo que permite mantener un rendimiento efectivo que se adapte a los posibles cambios del mercado o de la inflación.