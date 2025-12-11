11 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.650.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

La comparación entre tasas presenciales y digitales marca diferencias claras. Este tipo de depósitos siguen ofreciendo margen positivo frente al aumento de precios.

Por
Las alternativas electrónicas siguen siguen dando más ventaja para quienes buscan un rendimiento superior sin necesidad de operar de manera presencial.

Las alternativas electrónicas siguen siguen dando más ventaja para quienes buscan un rendimiento superior sin necesidad de operar de manera presencial.

  • Estimar la ganancia mensual de un depósito a 30 días permite comparar rendimientos según la modalidad operativa.
  • Las entidades aplican tasas distintas desde que se liberó el piso obligatorio del Banco Central.
  • Los plazos fijos digitales suelen ofrecer mejores porcentajes que las operaciones presenciales.
  • Analizar la relación entre intereses y aumento de precios ayuda a cuidar el poder adquisitivo.

El cálculo de cuánto rinde un depósito a corto plazo volvió a ganar protagonismo entre quienes buscan opciones previsibles para resguardar ahorros. Las variaciones entre bancos y canales operativos hacen necesario revisar con detalle qué rendimiento puede obtenerse al invertir una suma puntual durante un mes.

Cuenta DNI tiene un beneficio particular para las compras del mes en diciembre 2025.
Te puede interesar:

Mayoristas y supermercados: Cuenta DNI lanzó promociones especiales para diciembre 2025

Con la eliminación del mínimo obligatorio para las tasas, cada entidad ajusta sus porcentajes según su propia estrategia. Esto abrió un escenario competitivo donde las alternativas digitales lograron captar terreno gracias a propuestas más atractivas para depósitos en pesos.

Ante estas diferencias, conocer el interés mensual estimado para un monto definido se convierte en una herramienta útil para evaluar resultados reales y elegir con mayor precisión dónde colocar el dinero, especialmente en contextos inflacionarios.

Dinero1

Cuánto ganas por depositar $1.750.000 en un plazo fijo según el banco

El rendimiento final depende tanto de la modalidad como de la tasa que ofrece cada canal. En operaciones presenciales en sucursal, por ejemplo del Banco Nación, un capital de $1.750.000 durante 30 días con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54% genera $27.801,37 en intereses, alcanzando un total de $1.677.801,37 al vencimiento.

La oferta digital mejora ligeramente ese resultado. A través de homebanking o la aplicación del Banco Nación, el mismo monto accede a una TNA del 22,50% y una TEA del 24,98%, lo que eleva los intereses a $30.513,70. De esta manera, el monto final asciende a $1.680.513,70 tras los 30 días de inversión.

La diferencia entre canales confirma que las alternativas electrónicas siguen siguen dando más ventaja para quienes buscan un rendimiento superior sin necesidad de operar de manera presencial.

Plazos fijos

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Las proyecciones del REM del Banco Central sitúan la inflación mensual de diciembre de 2025 cerca del 2%. Frente a este escenario, los plazos fijos conservan un rendimiento positivo, especialmente aquellos que aplican tasas más elevadas, ya que su retorno mensual supera la suba de precios estimada.

Para sostener esa ventaja, los especialistas sugieren reinvertir mes a mes tanto el capital como los intereses, lo que permite mantener un rendimiento efectivo que se adapte a los posibles cambios del mercado o de la inflación.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El canje puede hacerse del 1 al 10 de cada mes, mientras que el uso se habilita del 15 al 30,

Cuáles son los descuentos especiales que tiene Cuenta DNI para Navidad en diciembre 2025

Comparar rendimientos permite estimar con claridad cuánto puede obtenerse con un capital puntual como 1.750.000 pesos.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.750.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

Los especialistas recomiendan renovar tanto el capital como los intereses cada 30 días.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 350.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

La billetera virtual del Banco Provincia mantiene un descuento particular para los supermercados en diciembre 2025.

Cómo es el descuento en supermercados que tiene Cuenta DNI todos los días de diciembre 2025

Informate sobre las Inversiones actuales y los beneficios de cada una de ellas

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 650.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

¿De qué se trata el descuento particular que tiene Cuenta DNI y alcanza un 40% de ahorro en diciembre 2025?

De qué se trata el descuento particular que tiene Cuenta DNI y alcanza un 40% de ahorro en diciembre 2025

Rating Cero

¿Zaira volvió a estar en pareja?

Zaira Nara se habría reconciliado con su ex pareja: quién es y cuáles son las señales

La película animada que marcó a toda una generación volvió a colarse entre lo más visto del streaming
play

Esta película animada te lleva justo a la infancia y ya es de lo más visto de Netflix: de cuál se trata

Es una de las últimas películas de Bruce Willis, sorprendió a la crítica y ahora está en Netflix
play

Es una de las últimas películas de Bruce Willis, sorprendió a la crítica y ahora está en Netflix: cuál es

Ahora, llegó a la gran N roja Super Mario Bros: La película que se lanzó a Netflix y es furor. Es un lanzamiento estadounidense de 2023 que salió en cines ese año.
play

La película de Super Mario Bros llegó a Netflix y es lo más visto: cómo es la historia

El adelanto no solo se centra en la angustia de Kara, sino que es el motivo para una aventura épica y emocional.
play

DC presentó el tráiler de Supergirl, con Milly Alcock como protagonista

Una vedette acusó a La Sole de "desubicarse" con su marido y ella respondió

últimas noticias

Este edificio forma parte de las paradas obligatorias de quienes hacen Turismo en CABA

Este edificio está en el corazón de Buenos Aires, tiene un mirador único y no es tan conocido: donde se encuentra

Hace 16 minutos
¿Zaira volvió a estar en pareja?

Zaira Nara se habría reconciliado con su ex pareja: quién es y cuáles son las señales

Hace 17 minutos
Prohibición de redes sociales en Australia: los adolescentes buscan alternativas en otras plataformas

Prohibición de redes sociales en Australia: los adolescentes buscan alternativas en otras plataformas

Hace 19 minutos
Las alternativas electrónicas siguen siguen dando más ventaja para quienes buscan un rendimiento superior sin necesidad de operar de manera presencial.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.650.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

Hace 21 minutos
La fragancia puede encontrarse en Argentina en distintos tamaños.

Este es el perfume favorito de Vinícius Jr: cuánto sale en Argentina

Hace 23 minutos