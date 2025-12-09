Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 350.000 pesos a 30 días en diciembre 2025 Las tasas digitales ofrecen mejores resultados para inversiones cortas. La comparación con la inflación proyectada ayuda a medir el beneficio real. Por + Seguir en







Los especialistas recomiendan renovar tanto el capital como los intereses cada 30 días.

El rendimiento de un depósito a 30 días varía según el banco y el canal utilizado.

Las tasas para diciembre 2025 muestran mejores resultados en operaciones electrónicas.

Con $350.000, la ganancia mensual cambia según la TNA y la TEA que ofrezca cada entidad.

La comparación con la inflación proyectada permite evaluar si el plazo fijo conserva poder adquisitivo. Los plazos fijos vuelven a atraer la atención de quienes buscan una opción simple para resguardar dinero y obtener un rendimiento estable. En diciembre, las tasas ofrecidas por los bancos muestran diferencias importantes según la modalidad utilizada, lo que obliga a revisar bien las condiciones antes de invertir.

Desde que se dejó sin efecto la tasa mínima obligatoria, cada entidad define sus propios valores, generando un escenario competitivo donde los bancos digitales suelen destacarse. Este cambio impulsó que muchos ahorristas revisen alternativas en plataformas electrónicas, donde suelen encontrarse intereses más atractivos.

Con el ajuste constante de tasas y una inflación que continúa siendo un factor relevante, las comparaciones resultan indispensables para saber qué rendimiento real puede obtenerse en solo un mes. Las cifras disponibles permiten estimar cuánto genera una inversión puntual de $350.000 bajo distintas modalidades.

Dinero plazo fijo A la hora de realizar inversiones en moneda nacional, se trata de una de las opciones más elegidas. Te contamos más en la nota. Cuánto ganas por depositar $350.000 en un plazo fijo según el banco Los rendimientos muestran variaciones claras entre operar en una sucursal o hacerlo por canales digitales. En la opción presencial en el Banco Nación, un depósito de $350.000 a 30 días deja intereses por $5.897,26, con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%. Así, el monto final al vencimiento llega a $355.897,26.

En cambio, si se elige constituir el plazo fijo de manera electrónica, los números mejoran. Con una TNA del 24,50% y una TEA del 27,45%, los intereses mensuales ascienden a $7.047,95, lo que aumenta el total a $357.047,95. Esta diferencia responde a la estrategia de muchas entidades de incentivar la operatoria digital, donde los costos son menores y la autogestión facilita todo el proceso.

Plazos fijos Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación Las proyecciones de inflación para fin de año rondan valores cercanos al 2% mensual, según estimaciones privadas y relevamientos del mercado. En ese marco, los plazos fijos mantienen un margen de ganancia real positivo, en especial los que pagan tasas más elevadas a través de canales electrónicos, cuya tasa efectiva mensual supera al avance de precios estimado. Esta situación permite que quienes buscan instrumentos de corto plazo puedan sostener el valor de su dinero durante el mes. No obstante, los especialistas recomiendan renovar tanto el capital como los intereses cada 30 días para sostener un rendimiento que acompañe posibles variaciones en la inflación o ajustes en las tasas bancarias.