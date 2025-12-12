12 de diciembre de 2025 Inicio
De esta forma podés comprar la carne para la cena de navidad con descuento si tenés Cuenta DNI

A pesar de que diciembre cuenta con un único día de descuentos en carnicerías, el Banco Provincia elevó el tope de reintegro.

  • Vuelve el descuento de Cuenta DNI en carnicerías, granjas y pescaderías con 35% de ahorro el 20 de diciembre.
  • El tope de reintegro sube a $7.000 por persona.
  • El beneficio ayuda a reducir el costo de la mesa navideña pagando con Cuenta DNI.
  • Se suman otros descuentos en supermercados, comercios de cercanía y ferias durante diciembre.

En medio de la vorágine de preparativos para las fiestas de fin de año, el Banco Provincia confirmó una noticia muy esperada por sus clientes: el regreso del beneficio más consultado y utilizado por los usuarios de su billetera virtual, Cuenta DNI. Se trata del descuento especial en carnicerías, granjas y pescaderías, una herramienta de ahorro que vuelve en un momento clave del calendario de consumo familiar.

Nuevo tope de reintegro: cuál es el descuento que tendrán las carnicerías con Cuenta DNI en diciembre 2025

Este reintegro llega como un alivio importante en un contexto de precios navideños en constante aumento. Durante diciembre, la carne para el asado y los ingredientes típicos de las celebraciones suelen registrar incrementos marcados, por lo que el beneficio de Cuenta DNI vuelve a posicionarse como un apoyo esencial para miles de familias que buscan afrontar los gastos festivos sin desbordar su presupuesto.

La reactivación de este descuento apunta directamente al gasto de la mesa festiva. Ya sea para asegurar los cortes del asado tradicional o para comprar pescados y aves destinados a los platos típicos de Navidad y Año Nuevo, el reintegro del Banco Provincia permite a los usuarios de Cuenta DNI reducir una parte significativa del costo total. Así, se facilita mantener las tradiciones culinarias sin comprometer la economía familiar.

Cómo es la promoción en carnicerías que tiene Cuenta DNI para navidad 2025

Para el mes de diciembre, crucial en la organización de las celebraciones de fin de año, Cuenta DNI concentra su promoción más popular en carnicerías, granjas y pescaderías en una única jornada clave. El descuento se aplica exclusivamente el sábado 20 de diciembre, con un 35% de ahorro para quienes realicen sus compras a través de la billetera digital en los comercios adheridos. Esta iniciativa busca facilitar la adquisición de los cortes para el asado tradicional y los productos cárnicos para la cena navideña, ofreciendo un beneficio concreto y oportuno.

El atractivo principal de esta promoción es el aumento del tope de reintegro. Para diciembre, el Banco Provincia elevó el límite de devolución a $7.000 por persona. Esto permite que los usuarios alcancen el reintegro máximo con una compra que ronda los $20.000 dentro del rubro. El tope ajustado está pensado para que las familias puedan realizar una compra grande y única de productos cárnicos, reduciendo de manera notable el impacto de los precios festivos en el presupuesto del hogar.

La promoción del 35% se aplica en todos los comercios de carnicerías, granjas y pescaderías que formen parte del programa de beneficios de Cuenta DNI. Para acceder al ahorro, el pago debe efectuarse mediante la aplicación, ya sea con Clave DNI o con código QR utilizando dinero en cuenta. Resulta esencial identificar los locales adheridos y efectuar la compra el sábado 20 de diciembre, garantizando así el reintegro de $7.000 y aprovechando al máximo esta ayuda económica en la previa de Nochebuena y Navidad.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en diciembre 2025

Diciembre de 2025 llega con un esquema sólido de promociones de Cuenta DNI que concentra sus beneficios en alimentos y artículos esenciales, claves para enfrentar los gastos de las fiestas. Las grandes cadenas de supermercados ofrecen descuentos en días puntuales, como el 20% en Supermercados Día los lunes con tope semanal, y un 15% en otras cadenas los martes y miércoles. A esto se suma el 20% en comercios de cercanía todos los viernes, con un tope que permite un ahorro considerable en las compras de fin de semana.

El Banco Provincia refuerza las promociones en los rubros más buscados en la previa navideña. La promoción más consultada, la de carnicerías, granjas y pescaderías, regresa con un 35% de descuento en una fecha puntual del mes, acompañado de un tope de reintegro que sube a $7.000 por persona. También se destacan los beneficios en ferias y mercados bonaerenses, donde se ofrece un 40% de descuento todos los días con tope semanal. Estas iniciativas apuntan a reducir de manera directa el costo de la canasta festiva y de los productos frescos.

La billetera digital incluye además ahorros en rubros complementarios. Farmacias y perfumerías ofrecen un 10% en días específicos, y lo mismo ocurre con las librerías. Un factor clave para potenciar el ahorro en diciembre es el programa MeSumoNavidad, que permite canjear vouchers con descuentos que van del 20% al 40%. Estos cupones se pueden combinar con las promociones regulares de Cuenta DNI, ofreciendo rebajas aún mayores para quienes organicen estratégicamente sus compras navideñas.

