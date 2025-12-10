Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.750.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

Las tasas muestran diferencias claras entre operar en sucursal y usar canales digitales. Evaluar el rendimiento final ayuda a sostener el valor del dinero frente a la inflación.

Los plazos fijos siguen siendo una alternativa elegida por quienes buscan una rentabilidad conocida y sin sorpresas . Las tasas ofrecidas por los bancos muestran contrastes importantes, y esa variación obliga a revisar las opciones disponibles antes de invertir.

Luego de la decisión del Banco Central de permitir que cada entidad defina su propio interés, la competencia bancaria se volvió más marcada. Este cambio habilitó que los bancos puedan ofrecer distintas tasas, atrayendo depósitos con propuestas en donde las vías electrónicas suelen ser más convenientes que las tradicionales.

La elección del plazo fijo adecuado depende de evaluar la tasa nominal anual, la tasa efectiva y el resultado final después de 30 días. En ese marco, comparar rendimientos permite estimar con claridad cuánto puede obtenerse con un capital puntual como 1.750.000 pesos.

El rendimiento de un plazo fijo a 30 días cambia según si se realiza de manera presencial o mediante canales electrónicos. Para un capital de 1.750.000 pesos, la modalidad del Banco Nación en sucursal paga intereses por 29.486,30 pesos, con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%. Esto eleva el monto final a 1.779.486,30 pesos al finalizar el mes.

En formato digital , el resultado mejora gracias a tasas más competitivas. Con una TNA del 22,50% y una TEA del 24,98%, los intereses alcanzan los 32.363,01 pesos. De esta manera, el total acreditado asciende a 1.782.363,01 pesos una vez cumplidos los 30 días.

Esta diferencia refleja por qué muchos usuarios se inclinan por operar online, ya que los bancos suelen ofrecer mejores tasas para incentivar la autogestión, y además permiten reinversiones rápidas sin trámites presenciales, algo que agiliza la operatoria y mejora el rendimiento acumulado.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Las estimaciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectan una inflación mensual cercana al 2% para fin de año. En este escenario, los plazos fijos continúan ofreciendo un rendimiento real positivo, especialmente aquellos que pagan una TNA del 44%, ya que su tasa efectiva mensual supera al incremento de precios esperado.

Esto significa que quienes se inclinen por invertir a corto plazo aún pueden resguardar el poder adquisitivo de sus ahorros. Pese a eso, los analistas financieros recomiendan reinvertir mensualmente tanto el capital como los intereses obtenidos para mantener un rendimiento efectivo que compense eventuales variaciones en la inflación o en las tasas de mercado.