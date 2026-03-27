27 de marzo de 2026 Inicio
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Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 1.250.000 pesos a 30 días en marzo 2026

Las colocaciones a corto plazo permiten anticipar ingresos en pocas semanas.

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 La elección del canal influye en el resultado final.

 La elección del canal influye en el resultado final.

  • Un depósito de $1.250.000 a 30 días permite anticipar el rendimiento con precisión.
  • Los intereses cambian según el canal elegido para constituir la inversión.
  • Las opciones digitales suelen ofrecer tasas levemente superiores.
  • En un contexto de menor inflación, estas colocaciones buscan sostener el valor del dinero.

Colocar $1.250.000 en un plazo fijo durante marzo permite conocer de antemano la ganancia que se obtendrá al finalizar el período. Este tipo de herramienta continúa siendo una alternativa elegida por quienes prefieren realizar una acción para resguardar sus ahorros con previsibilidad y bajo nivel de riesgo.

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El escenario económico actual, con una desaceleración en la suba de precios y tasas que se mantienen relativamente estables, vuelve a posicionar a los depósitos a corto plazo como una opción útil para organizar el ahorro. Las diferencias entre entidades y canales de operación influyen directamente en el resultado final, ya que las tasas aplicadas determinan el nivel de intereses que se perciben al vencimiento.

Dinero1

Cuánto ganas por depositar 1.250.000 en un plazo fijo según el banco

Si se invierten $1.250.000 a 30 días en una sucursal bancaria, como en el Banco Nación, con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, los intereses generados alcanzan los $21.061,64. De esta manera, el monto total al finalizar el plazo asciende a $1.271.061,64.

En el caso de optar por canales electrónicos, las tasas suelen ser algo más elevadas. Con una TNA del 22,00% y una TEA del 24,36%, los intereses llegan a $22.602,74, lo que eleva el total a $1.272.602,74 al vencimiento.

Esta diferencia responde a la estrategia de los bancos de impulsar el uso de plataformas digitales, donde reducen costos operativos y trasladan mejores condiciones a los usuarios.

banco nacion

Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación

Las proyecciones para el inicio de 2026 ubican la inflación mensual cerca del 2%, lo que permite ver que los plazos fijos tienden a alinearse con la evolución de los precios, acercándose a un punto de equilibrio en términos reales. Las colocaciones realizadas mediante canales electrónicos, al contar con tasas levemente superiores, muestran un desempeño más favorable frente al avance del costo de vida en el corto plazo.

Aunque la diferencia puede ser limitada, la posibilidad de renovar periódicamente el capital junto con los intereses permite sostener un rendimiento acumulado. Por eso, seguir de cerca la evolución de las tasas y ajustar la estrategia resulta clave para preservar el poder adquisitivo.

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