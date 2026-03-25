25 de marzo de 2026 Inicio
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Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 1.050.000 pesos a 30 días en marzo 2026

Las colocaciones a corto plazo permiten anticipar ingresos en pocas semanas.

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Elegir la modalidad adecuada puede mejorar el resultado final.

Elegir la modalidad adecuada puede mejorar el resultado final.

  • Un depósito de $1.050.000 a 30 días permite estimar con anticipación la ganancia.
  • Los intereses varían según el canal utilizado para realizar la colocación.
  • Las tasas digitales suelen ser más altas que las ofrecidas en sucursal.
  • Con inflación más moderada, estos instrumentos buscan sostener el poder adquisitivo.

Colocar $1.050.000 en un plazo fijo durante marzo de 2026 permite conocer de antemano el rendimiento que se obtendrá al finalizar el período. Este tipo de inversión sigue siendo una alternativa elegida por quienes buscan previsibilidad y bajo riesgo.

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En el contexto actual, con una desaceleración en la suba de precios y tasas que se mantienen relativamente estables, los depósitos a corto plazo vuelven a posicionarse como una herramienta útil para organizar el ahorro. En ese sentido, las condiciones que ofrecen los bancos pueden variar según el canal elegido, lo que impacta directamente en los intereses generados. Por eso, comparar las opciones disponibles resulta clave para potenciar el resultado.

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Cuánto ganas por depositar 1.050.000 en un plazo fijo según el banco

Si se invierten $1.050.000 a 30 días en una sucursal bancaria, del Banco Nación, con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, los intereses generados alcanzan los $17.691,78. De esta manera, el monto total al vencimiento asciende a $1.067.691,78.

En el caso de inclinarse por canales electrónicos, como Home Banking o aplicaciones, las tasas suelen ser superiores. Con una TNA del 23,00% y una TEA del 25,59%, los intereses llegan a $19.849,32, lo que eleva el total a $1.069.849,32 al finalizar el plazo.

Esta diferencia responde a la estrategia de las entidades financieras de incentivar el uso de plataformas digitales, donde se reducen costos operativos y se trasladan mejores condiciones a los usuarios.

banco nacion

Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación

Las estimaciones para el inicio de 2026 ubican la inflación mensual en torno al 2%. En ese marco, los plazos fijos tienden a ubicarse cerca de un punto de equilibrio en términos reales. Las colocaciones realizadas mediante canales electrónicos, al contar con tasas algo más elevadas, muestran un desempeño más favorable frente al avance del costo de vida en el corto plazo.

Aunque la diferencia puede ser acotada, la posibilidad de renovar mensualmente el capital junto con los intereses permite sostener un rendimiento que se va acumulando mes a mes. Por eso, seguir de cerca la evolución de las tasas y ajustar la estrategia resulta fundamental para preservar el poder adquisitivo.

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