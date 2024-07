Orlando Ferreres: "El viernes se anunció una especie de Plan Bonex para los bancos"

"Es lo mismo que hizo Erman González porque se pasa deuda del Banco Central al Tesoro. Yo creo que eso es lo que no le gustó a los mercados. No era lo que estaban esperando", analizó. Y agregó: "A lo mejor esperaban que se dé alguna devaluación". "Lo intentaron explicar este lunes, pero los bancos no salieron muy contentos cuando vieron que eso era una obligación ineludible", siguió.

Por otro lado, adelantó que "la inflación de mayo da 5,6%, más alta que la de abril", lo que podría impactar en las tasas de interés para los préstamos del sector privado y los nuevos préstamos hipotecarios a 30 años. "Se quiere transformar la tasa de interés real en positiva, pero para lo cual debería subir bastante. Recién en julio se puede ir llegando a cifras de interés real positivas para generar más demanda de pesos y que esto estabilice al sistema", cerró.

Qué fue el Plan Bonex

Fue un plan económico impulsado en 1989 y que se empezó aplicar durante 1990, en el inicio del gobierno de Carlos Saúl Menem. Consistió en el canje forzosos de los depósitos de plazo fijo por títulos públicos denominados Bonex 89 con vencimiento a 10 años. El objetivo era bajar la circulación de pesos para reducir el consumo y bajar la hiperinflación.

En 1991, sin embargo, sucesivas denuncias y una segunda hiperinflación que provocó un shock que paralizó la economía desembocó en la renuncia de González y la asunción de Domingo Cavallo, impuslor del Plan de Convertivblidad.