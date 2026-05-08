El jefe de Gabinete intervino en una de las preguntas realizadas al ministro de Economía, Luis Caputo, y argumentó que no estaba vinculada con el anuncio por inversiones.

Manuel Adorni protagonizó un incómodo momento en la conferencia de prensa que brindó junto a los ministros de Economía, Luis Caputo, y la de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

En la conferencia de prensa ya estaba establecido que el Jefe de Gabinete no iba a responder preguntas, pero igualmente los periodistas consultaron por las polémicas que envuelven al Gobierno.

Uno de ellos le preguntó a Luis Caputo si había cobrado sobresueldos a lo largo de la gestión del Gobierno y, antes de que el Ministro comience a contestar, el jefe de Gabinete intervino y cortó la posible respuesta.

"Perdón que me meta, pero hoy la conferencia es sumamente relevante en tema al Super RIGI, que podría mejorar la calidad de vida de los argentinos por décadas de acá en adelante... me parece que amerita, más allá de la buena voluntad de los ministros, queremos que sea agenda cerrada porque entendemos la relevancia de los temas. Habría que aprovechar el momento para preguntar sobre los temas que hagan a sus temas de gestión" , comentó.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindó este viernes una conferencia de prensa en Casa Rosada, en medio de las investigaciones de la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito e inconsistencias en su patrimonio. Pese a la convocatoria, el funcionario decidió no responder preguntas. Luego de una breve presentación, el funcionario le dio la palabra al ministro de Economía, Luis Caputo, y su par de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

El titular del Palacio de Hacienda destacó la creación del Súper RIGI y anunció que llegarán "inversiones" por "140 mil millones de dólares". A la vez, descartó que la situación judicial del vocero "no tiene ningún efecto" en el riesgo país.

caputo 2 Caputo en conferencia de prensa.

"El riesgo país no baja por el riesgo kuka, porque el mercado percibe que aunque haya una probabilidad baja, si bien es baja, el escenario que eso pase es literalmente el infierno", señaló el titular del Palacio de Hacienda.

En materia económica, Caputo aseguró estar "tranquilos" en el Gobierno porque "tenemos el financiamiento para hacer el refinanciamiento de los próximos tres cupones, y a diferencia de lo que pasaba en la Argentina, que la macroeconomía estaba desordenada y el paso del tiempo le jugaba en contra, ahora como la economía está ordenada el paso del tiempo juega a favor", agregó.

Luego, agregó: "las cosas siguen mejorando, en la medida que el tiempo, vamos a seguir viendo en las calificaciones como paso recién con fitch y el riesgo país va a seguir yendo a donde nosotros creemos que tiene que ir".

La centralidad política ocurrirá luego, cuando el vocero encabece un reunión de Gabinete que contará con la presencia del presidente Javier Milei, su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y gran parte de los ministros nacionales.

A primera hora del viernes, Adorni habia participado de la inauguración de una planta automotriz en la localidad bonaerense de Zárate, donde describió a Argentina como un país "estable y en crecimiento", además, de destacar la "resiliencia" y "flexibilidad" del empresario argentino para adaptarse a "numerosas crisis".