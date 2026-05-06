Martín Menem negó que vaya a reemplazar a Manuel Adorni: "No hay ninguna posibilidad" El titular de la Cámara de Diputados denunció una "campaña para lastimar al Gobierno" y cree que, con el paso del tiempo, el jefe de Gabinete "va a aclarar todo" y "no va haber inconveniente". Por + Seguir en







Martín Menem respaldó a Manuel Adorni. X (@madorni)

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, respaldó este miércoles al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de las denuncias por enriquecimiento ilícito, y negó que lo vaya a reemplazar en el cargo. "No hay ninguna posibilidad", señaló, previo a denunciar una "campaña para lastimar al Gobierno" y creer que, con el paso del tiempo, el vocero "va a aclarar todo" y "no va haber inconveniente".

“Los diputados de La Libertad Avanza estamos convencidos y todos pensamos de que el tema de la condena mediática no es un término nuestro. Nosotros creemos en Manuel Adorni, por eso seguimos trabajando con él”, manifestó en un primer momento Martín Menem en una entrevista con El Cronista Stream.

En este sentido, analizó sobre la situación judicial del jefe de Gabinete, que "los medios están exacerbando hace dos meses que están con este tema. Están pasando un montón de cosas en Argentina y no hablan de otro tema. Tienen algo personal con Manuel y a medida que pasa el tiempo se va aclarar todo y no va haber ningún inconveniente”.

Ante la consulta si existe cierta preocupación en el Gobierno sobre los bajos niveles de aceptación e imagen, según lo indica el último índice relevado por la Universidad Di Tella, Menem respondió: "Puede circunstancialmente, por este exacerbamiento de los medios contra una situación, generar subidas, bajadas, lo que pasa cuando hay buenas noticias y otras que tratan de lastimar al Gobierno. Porque esto es una campaña para lastimar algo Gobierno”.

Manuel Adorni y Martín Menem Martín Menem junto a Manuel Adorni. Para el titular de la Cámara Baja, “si no hubiéramos tenido ese ataque orquestado (en referencia al temblor del mercado antes de las elecciones legislativas 2025) la inflación hubiera estado en cero. La política tironea y empuja de sus propios intereses y está perjudicando a 47 millones de argentinos. La macro es inexorable, la alteraron con ese ataque especulativo”.