5 de mayo de 2026 Inicio
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Polémica en Diputados: La Libertad Avanza ploteó una sala del Congreso con un león violeta

La imagen se observa en una sala de reuniones de la Cámara baja, donde el bloque oficialista realiza sus encuentros habitualmente.

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La Libertad Avanza ploteó una sala de Diputados con un león.

La Libertad Avanza ploteó una sala de Diputados con un león.

Los diputados de La Libertad Avanza plotearon una sala de reuniones de la Cámara baja, luego de que cambiaran la bandera argentina y la reemplazaran por la imagen de un león, en referencia a la figura metafórica que utiliza el presidente Javier Milei.

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El ploteo se produjo en la sala de reuniones del quinto piso del anexo A de la Cámara baja, donde el bloque de La Libertad Avanza realiza sus encuentros habitualmente. En las fotos difundidas en las redes sociales se observa el dibujo de un león violeta que abraza al edificio del Congreso.

León Cámara de Diputados
La Libertad Avanza ploteó una sala de Diputados con un león.

La Libertad Avanza ploteó una sala de Diputados con un león.

En tal sentido, según consignó Ámbito, distintos trabajadores del Congreso cuestionaron el rótulo y sin mencionarlo, hicieron alusión al escándalo por las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. "Reina el buen gusto. Falta una cascada. No hay plata para las paritarias, pero sí para poner leones. Le han puesto gusto a Adorni", expresó.

Los dichos de los empleados parlamentarios se produjeron después de que el contratista Matías Tabar declarara ante el fiscal Gerardo Pollicita que el jefe de Gabinete pagó u$s245.000 "en efectivo y sin factura" para refaccionar su casa en el country Indio Cuá, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. En este marco, expuso que entre los arreglos en la casa de Adorni en Indio Cuá se encuentra la instalación de una cascada por u$s3.500.

A pesar del escándalo de la cascada, Javier Milei mantiene su respaldo a Manuel Adorni

Mientras el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sigue en el ojo de la tormenta política y mediática luego de que se revelaran gastos por u$s245.000 "en efectivo y sin factura" para refaccionar su casa en el country Indio Cua, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, el presidente Javier Milei mantiene firme su respaldo al funcionario y se mostró con él en una reunión mantenida este martes en Casa Rosada con una organización judía.

El Presidente incluyó al exvocero en el encuentro con el titular de B’nai B’rith Internacional, Robert Spitzer; el CEO de la entidad, Dany Mariaschin; la titular de su filial argentina, Susana Chalón; y el secretario de esa organización, Daniel Sporn. También formaron parte el presidente de la DAIA, Mauro Berenstein, y su vicepresidente, Gabriel Salem, además del canciller, Pablo Quirno; y el ministro de Salud, Mario Lugones.

Según indicaron desde el Gobierno, durante la reunión, las partes dialogaron sobre temas vinculados a la cooperación internacional, el fortalecimiento de los vínculos institucionales y la promoción de valores relacionados con la libertad y los derechos humanos.

El encuentro se dio en un contexto en el que el Gobierno busca profundizar su relación con organizaciones internacionales y consolidar alianzas estratégicas, en línea con su política exterior. La participación de Adorni es una nueva señal de apoyo por parte del Presidente en medio del escándalo que desató bromas y comentarios en redes sociales por la construcción de una cascada en la piscina de su casa en el country.

No es el único gesto de parte del mandatario: este lunes se convocó a una reunión de Gabinete para el viernes a las 14 en el Salón Eva Perón, mientras Milei insiste en que la causa contra Adorni es una operación mediática y judicial orquestada por la oposición.

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