El riesgo país superó los 580 puntos y los bonos soberanos bajaron en medio de la guerra en Medio Oriente

Los activos argentinos cayeron en Wall Street, mientras transcurre el alto al fuego entre Estados Unidos e Irán. Los bonos soberanos retrocedieron hasta un 1,8%.

El S&P Merval en dólares bajó, los bonos soberanos cayeron y el riesgo país alcanzó los 582 puntos , en medio de la incertidumbre por la guerra de Estados Unidos en conjunto con Israel contra Irán. Además, los ADRs operaron diversamente y se hundieron hasta un 2,9%.

El Bonar 2035 (-1,8%) se trató del bono soberano con mayor caída, mientras que también mermó el Global 2041 (-1,3%). En este marco, los ADRs bajaron hasta un 2,9% con Loma Negra y Cresud creció hasta un 1,5%.

Por su parte, el S&P Merval se incrementó un 0,9% en pesos a los 2.866.257,12 puntos, aunque su contraparte en dólares disminuye un 0,5% a los 1.519,09 puntos.

En tanto, según consignó Ámbito, desde Puente se refirieron a la licitación de este martes y señalaron que el Ministerio de Economía , a cargo de Luis Caputo , apunta a "aprovechar un contexto de abundante liquidez y curvas de rendimientos muy firmes para continuar con el proceso de estiramiento de plazos de la deuda en moneda local".

En tal sentido, el Tesoro ofrece instrumentos de corto plazo, como una Lecap a 43 días y una Lelink a septiembre, con posibilidades de duration más extensa con bonos CER y Dollar Linked a 2028, junto a un nuevo bono dual a 2029.

El embajador de Estados Unidos en Argentina afirmó que "la inversión ya está llegando"

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, volvió a exponer su respaldo hacia el rumbo del gobierno de Javier Milei y subrayó que "la inversión ya está llegando". Además, remarcó que la administración libertaria logró "estabilidad, reglas claras y rumbo real".

En la red social X, Lamelas destacó la visión de otros países sobre la Argentina, en el marco de las medidas económicas del Gobierno. "El mundo está mirando a Argentina y le gusta lo que ve. Con las reformas de Javier Milei: estabilidad, reglas claras y rumbo real. La inversión ya está llegando. Si se mantiene el camino, llegará mucho", expresó.

Los dichos del funcionario de la administración de Donald Trump se produjeron después del discurso que brindó en el AmCham Summit 2026, donde planteó que la relación entre los dos países atraviesa una etapa de fortalecimiento y ubicó a Estados Unidos como un socio central para el desarrollo local. En ese marco, señaló que el vínculo apunta a consolidar condiciones que favorezcan la inversión, con reglas claras, previsibilidad y apertura de mercados.

En tal sentido, el embajador estadounidense en Argentina insistió en la necesidad de profundizar una agenda regional que fortalezca a las economías del continente, al tiempo que resaltó el trabajo conjunto con la Argentina como parte de ese objetivo.