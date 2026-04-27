27 de abril de 2026 Inicio
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Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este martes 28 de abril

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

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ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Redes Sociales

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este martes 28 de abril de 2026 con respecto a jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 1.

Esta prestación es un complemento económico que la Administración Nacional de la Seguridad Social otorga a ciertos grupos de la población.
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ANSES: Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Los titulares de jubilaciones y pensiones que perciban un haber superior al mínimo podrán cobrar este martes con DNI finalizado en 4 y 5.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Los titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento podrán cobrar hasta el 12 de mayo, sin importar la finalización de DNI.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los titulares de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden percibir sus montos con todas las terminaciones de DNI hasta el 12 de mayo.

Desempleo Plan 1

Los beneficiarios de Desempleo Plan 1 podrán cobrar este martes con DNI culminado en 8 y 9.

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