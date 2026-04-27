Electrolux dejará de fabricar heladeras en Rosario: adelantan que habrá 100 despidos desde mayo La empresa justificó la decisión en el marco de un proceso de reducción productiva iniciado a comienzos de año. La planta seguirá operando con líneas de lavarropas y freezers. Por + Seguir en







Electrolux dejará de fabricar heladeras en Rosario y habrá 100 despidos desde mayo

Frimetal, la firma que produce para la multinacional sueca Electrolux, informó que a partir de mayo dejará de fabricar heladeras en su planta ubicada en la zona sur de Rosario y desvinculará a cerca de 100 trabajadores que se desempeñaban en esa línea.

La empresa informó que el recorte forma parte de una reconfiguración más amplia de la actividad industrial del establecimiento. En enero pasado, la empresa ya había cesado la fabricación de cocinas, lo que marcó el inicio de un proceso de retracción en su capacidad productiva.

De acuerdo con fuentes técnicas y gremiales, la reducción se implementó en etapas a lo largo del primer cuatrimestre. Tras el cierre de la línea de cocinas, en marzo se habilitó un esquema de retiros voluntarios al que adhirieron alrededor de 130 empleados.

La fase que se pondrá en marcha en mayo implicará la paralización total del ensamblaje de heladeras, lo que reducirá aún más el nivel de actividad en la planta. A partir de entonces, el complejo industrial quedará enfocado exclusivamente en la producción de lavarropas y freezers.