ANSES entrega $329.590 más un importante extra en mayo 2026: quiénes pueden acceder

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los valores de mayo para hogares con hijos y el adicional alimentario que se acredita junto con la prestación principal.

Los hogares con tres hijos concentran uno de los montos más altos de la AUH mensual.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entregará en mayo de 2026 $329.590 a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con tres hijos . Además, ese grupo puede acceder a un importante extra mediante la Tarjeta Alimentar, que se deposita automáticamente si se cumplen los requisitos vigentes.

El calendario de pagos comenzará el 11 de mayo y se ordena por terminación de DNI.

El aumento aplicado en mayo fue del 3,4% , según la actualización mensual vigente.

A ese monto se le puede sumar la Tarjeta Alimentar , un extra destinado a la compra de alimentos.

Las familias titulares de AUH con tres hijos de ANSES cobrarán $329.590 en mayo de 2026.

ANSES: qué pasará con los cobros por el feriado del 1° de mayo

La AUH está destinada a madres, padres o tutores de menores de 18 años que se encuentren desocupados , trabajen en la economía informal , sean monotributistas sociales o tengan ingresos dentro de los topes establecidos . También alcanza a personas con hijos con discapacidad, sin límite de edad.

Para cobrar, Anses exige tener actualizados los datos personales y del grupo familiar . En el caso de los hogares con tres hijos , el beneficio se liquida por cada menor alcanzado por la prestación.

Con la suba del 3,4% aplicada en mayo, una familia con tres hijos cobrará $329.590 . Ese valor corresponde al pago mensual acreditado por Anses dentro del esquema vigente para esta asignación. El monto puede variar en situaciones particulares, como hijos con discapacidad o liquidaciones complementarias posteriores.

Tarjeta Alimentar de ANSES: quiénes pueden acceder

La Tarjeta Alimentar alcanza a titulares de AUH con hijos a cargo y busca garantizar el acceso a la canasta básica. Para quienes ya reúnen las condiciones, no hace falta realizar un trámite adicional, ya que el cruce de datos se realiza de forma automática. También pueden percibirla beneficiarias de la Asignación por Embarazo y otros grupos definidos por la normativa vigente.

AUH 1 ANSES.png La actualización de mayo impacta en asignaciones y otras prestaciones sociales. Freepik

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en mayo 2026

Para familias con tres hijos o más, la Tarjeta Alimentar otorga $108.062 extra por mes. De esta manera, un hogar que cobre AUH por tres hijos puede superar ampliamente los $437.000 entre ambos beneficios. El calendario de pagos de AUH y Tarjeta Alimentar comenzará el 11 de mayo y seguirá según la terminación del DNI.