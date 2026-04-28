Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro en mayo 2026

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La Tarjeta Alimentar de ANSES se paga junto con la AUH y la AUE, sin trámite adicional.
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Los montos varían según la cantidad de hijos a cargo del titular.
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En mayo de 2026 continúa el calendario habitual según terminación de DNI.
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El beneficio busca garantizar el acceso a productos de la canasta básica.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pagará en mayo de 2026 la Tarjeta Alimentar con montos que dependen de la composición familiar. El beneficio se acredita automáticamente en la misma cuenta donde se cobra la prestación principal y está destinado a hogares con menores a cargo.
Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES
La Tarjeta Alimentar está dirigida a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive, embarazadas que cobran la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) y familias con hijos con discapacidad que perciben asignaciones compatibles. El objetivo del programa es reforzar los ingresos destinados a la compra de alimentos esenciales y acompañar a los sectores con mayores necesidades económicas.
Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en mayo 2026
Para mayo de 2026, los valores vigentes continúan sin cambios y se mantienen según la cantidad de hijos:
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$52.250 para familias con un hijo.
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$81.936 para familias con dos hijos.
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$108.062 para familias con tres hijos o más.
El dinero se deposita junto con la prestación mensual y puede utilizarse mediante tarjeta de débito o medios electrónicos asociados a la cuenta bancaria.
Tarjeta Alimentar de ANSES: cómo acceder
No es necesario realizar una inscripción específica. Anses otorga la Tarjeta Alimentar de forma automática siempre que la persona cumpla con los requisitos vigentes y tenga actualizados sus datos personales, familiares y de contacto en la base del organismo.
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La acreditación se realiza en la misma cuenta del beneficio principal.
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Por ese motivo, se recomienda revisar periódicamente la información registrada en Mi Anses para evitar demoras en la acreditación del beneficio.