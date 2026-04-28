Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro en mayo 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los valores que se acreditarán junto con asignaciones familiares durante el quinto mes del año. Por + Seguir en







El refuerzo alimentario acompaña a las principales asignaciones sociales. Freepik

La Tarjeta Alimentar de ANSES se paga junto con la AUH y la AUE, sin trámite adicional.





Los montos varían según la cantidad de hijos a cargo del titular.





En mayo de 2026 continúa el calendario habitual según terminación de DNI.





El beneficio busca garantizar el acceso a productos de la canasta básica. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pagará en mayo de 2026 la Tarjeta Alimentar con montos que dependen de la composición familiar. El beneficio se acredita automáticamente en la misma cuenta donde se cobra la prestación principal y está destinado a hogares con menores a cargo.

ANSES AUH.png Los valores dependen de la cantidad de menores dentro del hogar. Freepik

Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES La Tarjeta Alimentar está dirigida a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive, embarazadas que cobran la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) y familias con hijos con discapacidad que perciben asignaciones compatibles. El objetivo del programa es reforzar los ingresos destinados a la compra de alimentos esenciales y acompañar a los sectores con mayores necesidades económicas.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en mayo 2026 Para mayo de 2026, los valores vigentes continúan sin cambios y se mantienen según la cantidad de hijos:

$52.250 para familias con un hijo.

$81.936 para familias con dos hijos.

$108.062 para familias con tres hijos o más. El dinero se deposita junto con la prestación mensual y puede utilizarse mediante tarjeta de débito o medios electrónicos asociados a la cuenta bancaria.