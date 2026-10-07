Luis Caputo viajará a las reuniones del FMI en Tailandia y aspira a reunirse con Kristalina Georgieva

El tradicional encuentro se llevará a cabo en Bangkok entre el 12 y el 18 de octubre. A la espera de una ratificación oficial de la agenda, desde la cartera del ministro confirmaron a C5N el viaje, donde se podría avanzar en las negociaciones para cerrar la tercera revisión del acuerdo y el nuevo desembolso por u$s900 millones.

El ministro de Economía, Luis Caputo , viajará en los próximos días a Tailandia para participar de las tradicionales reuniones anuales organizadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), que se llevarán a cabo entre el 12 y el 18 de octubre. Durante las mismas, podría llegar a concretarse un encuentro con Kristalina Georgieva para avanzar en las negociaciones, cerrar la tercera revisión del acuerdo con Argentina y aprobar el desembolso por u$S900 millones.

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Fuentes del titular del Palacio de Hacienda confirmaron a C5N el viaje del funcionario y, respecto al encuentro con la titular del FMI, evitaron dar precisiones y aclararon que la agenda aún no está cerrada. Lo cierto es que ambos van a compartir las jornadas en Bangkok y crece la expectativa por una reunión bilateral luego de la misión del organismo que visitó el país a finales de septiembre .

Además, de Caputo, la comitiva oficial que viajará a Tailandia está integrada por el viceministro de Economía, José Luis Daza. También podrían sumarte el titular del Banco Central, Santiago Bausilli y su vice, Vladimir Werning.

En su última conferencia de prensa, la vocera del FMI, Julie Kozack, respaldó el plan del Gobierno, pero pidió distribuir el crecimiento a más sectores y a los trabajadores. Además, evitó confirmar una aprobación de la tercera revisión del programa con el país .

“Es importante garantizar que el crecimiento —que hasta ahora se ha concentrado fuertemente en los sectores de energía, minería y agricultura— se amplíe y se distribuya de manera más uniforme tanto en los demás sectores de la economía como entre los trabajadores”, explicó la portavoz.

Luego puso en valor que el país "ha logrado avances significativos en la restauración de la estabilidad macroeconómica. Esto se dio en un entorno muy desafiante que venía de una deuda elevada y una inflación muy alta. Hemos visto una gran caída de la inflación en los últimos años, un fortalecimiento de la posición externa a medida que se acumularon reservas, y una marcada disciplina fiscal al pasar de un déficit a un superávit fiscal".

Qué dijo el FMI sobre la misión en Argentina

La vocera del organismo había hecho referencia a la misión técnica que visitó el país entre el 21 y el 29 de septiembre en el marco de la tercera revisión del programa del SAF (Servicio Ampliado del FMI). “Las conversaciones continúan y seguirán en las próximas semanas, con el objetivo de alcanzar un acuerdo a nivel del personal técnico para esta tercera revisión”, afirmó Kozack, respecto al tema.

Sobre este punto, detalló que la desaceleración de la actividad económica y el impacto sobre la recaudación impositiva, “formarán parte de los debates que se están llevando a cabo entre el FMI y el equipo económico. Son temas como este se discutirán entre el equipo y las autoridades".

La posibilidad de un waiver y la expectativa por la definición del FMI

El frente fiscal presenta un escenario diferente. El programa contempla un superávit primario equivalente al 1,4% del PBI para todo 2026, mientras que durante el primer semestre el resultado fue del 0,6% del PBI, por debajo del 0,7% previsto para ese período. Este desvío aparece entre los aspectos que serán considerados durante la revisión.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró días atrás que la Argentina cumplió con buena parte de los compromisos establecidos y planteó la posibilidad de recurrir a un waiver si se confirma algún incumplimiento. Se trata de una dispensa que el organismo puede otorgar frente a un desvío respecto de una meta acordada en el programa.

"La Argentina sobrecumplió muchas de esas metas. Lo más importante es cómo acumulamos reservas. En el caso de algún incumplimiento, se pide un waiver y no vamos a tener problemas con eso", sostuvo Ravier.