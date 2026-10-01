El FMI respaldó el plan del Gobierno, pero pidió distribuir el crecimiento a más sectores y a los trabajadores

La vocera del organismo, Julie Kozack, calificó como "importante" que el crecimiento "se amplíe de manera más uniforme". Acerca de la misión que estuvo en el país, evitó confirmar una aprobación de la tercera revisión del programa con el desembolso de u$s900 millones: “Las conversaciones continúan".

El Fondo Monetario Internacional ( FMI ) volvió a respaldar el plan economico del Gobierno, aunque advirtió que el crecimiento no tiene que solo concentrarse en sectores energéticos, mineros y agricultura, sino que ampliarse a los trabajadores . Así lo afirmó la vocera del organismo, Julie Kozack, en una conferencia de prensa, donde evitó confirmar una aprobación de la tercera revisión del programa con el desembolso de u$s900 millones.

“Es importante garantizar que el crecimiento —que hasta ahora se ha concentrado fuertemente en los sectores de energía, minería y agricultura— se amplíe y se distribuya de manera más uniforme tanto en los demás sectores de la economía como entre los trabajadores”, explicó la portavoz, consigna la información de Ámbito.

Luego puso en valor que el país "ha logrado avances significativos en la restauración de la estabilidad macroeconómica. Esto se dio en un entorno muy desafiante que venía de una deuda elevada y una inflación muy alta. Hemos visto una gran caída de la inflación en los últimos años, un fortalecimiento de la posición externa a medida que se acumularon reservas, y una marcada disciplina fiscal al pasar de un déficit a un superávit fiscal".

Al respecto, concluyó que “toda esta estabilización es importante y constituye una base clave para el crecimiento sostenible en Argentina”. De todas maneras, aclaró: “Existe un reconocimiento mutuo entre el FMI y las autoridades argentinas sobre dos aspectos en materia de crecimiento”.

En otra parte de la conferencia de prensa, la vocera del organismo hizo referencia a la misión técnica que visitó el país entre el 21 y el 29 de septiembre en el marco de la tercera revisión del programa del SAF (Servicio Ampliado del FMI).

“Las conversaciones continúan y seguirán en las próximas semanas, con el objetivo de alcanzar un acuerdo a nivel del personal técnico para esta tercera revisión”, afirmó Kozack, respecto al tema.

Sobre este punto, detalló que la desaceleración de la actividad económica y el impacto sobre la recaudación impositiva, “formarán parte de los debates que se están llevando a cabo entre el FMI y el equipo económico. Son temas como este se discutirán entre el equipo y las autoridades".

La posibilidad de un waiver y la expectativa por la definición del FMI

El frente fiscal presenta un escenario diferente. El programa contempla un superávit primario equivalente al 1,4% del PBI para todo 2026, mientras que durante el primer semestre el resultado fue del 0,6% del PBI, por debajo del 0,7% previsto para ese período. Este desvío aparece entre los aspectos que serán considerados durante la revisión.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró que la Argentina cumplió con buena parte de los compromisos establecidos y planteó la posibilidad de recurrir a un waiver si se confirma algún incumplimiento. Se trata de una dispensa que el organismo puede otorgar frente a un desvío respecto de una meta acordada en el programa.

"La Argentina sobrecumplió muchas de esas metas. Lo más importante es cómo acumulamos reservas. En el caso de algún incumplimiento, se pide un waiver y no vamos a tener problemas con eso", sostuvo Ravier durante su habitual conferencia de prensa.