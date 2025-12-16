Grave denuncia contra el marido de Maru Botana: lo señalan por acoso laboral Una extrabajadora de uno de los locales de pastelería de la reconocida chef presentó una demanda por hostigamiento contra Bernardo Solá, y reclamó una millonaria suma en concepto de deudas salariales. + Seguir en







Bernardo Solá, marido de Maru Botana, denunciado por acoso laboral. A24

Bernardo Solá, esposo de la cocinera Maru Botana, enfrenta una grave denuncia judicial radicada por una exempleada en el Juzgado Nacional de Primera Instancia N° 47. La mujer presentó la demanda por acoso y hostigamiento laboral, junto con un reclamo por deudas salariales que involucra a la pareja y a la empresa.

La información se conoció este martes en el programa LAM, en América TV. Según leyó el periodista Ángel de Brito del expediente, el marido de Botana "habitualmente observaba partes específicas del cuerpo de la actora, incluso del cuerpo de otras trabajadoras", una conducta que la exempleada describió como "incómoda" y que la llevó a modificar su aspecto.

Frente a la seriedad de la acusación, las partes avanzaron hacia una conciliación judicial. Los abogados formularon un acuerdo transaccional para evitar un juicio. En este marco, la extrabajadora reajustó el monto total de su demanda, en el que incluyó intereses, en la suma de $50 millones de pesos. "Si vos ponés 50 palos, es porque algo pasó", aseguró el conductor.

Bernardo Solá ya inició el pago de los $50 millones por la demanda en concepto de acoso Los demandados, sin reconocer los hechos ni el derecho que se les reclama, aceptaron abonar la cifra total "al solo efecto conciliatorio". De Brito detalló que parte del dinero ya se pagó el 9 de diciembre, unos $22 millones de pesos, y el saldo restante se cubrirá en cuotas expresadas en dólares estadounidenses.