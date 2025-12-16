17 de diciembre de 2025 Inicio
Estados Unidos expandió la prohibición de ingreso y agregó a cinco países a la lista

Las naciones que ahora enfrentan un veto total de ingreso son Burkina Faso, Malí, Níger, Sudán del Sur y Siria. La Casa Blanca explicó que la medida tiene como objetivo reforzar la seguridad nacional y la seguridad pública.

Donald Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

El presidente Donald Trump anunció nuevas y significativas restricciones para el ingreso a Estados Unidos, sumando cinco naciones a la lista de prohibición total de entrada y aplicando límites adicionales a otros 15 Estados. Los países que ahora enfrentan un veto total de ingreso son Burkina Faso, Malí, Níger, Sudán del Sur y Siria.

La Casa Blanca explicó que la medida migratoria "basada en datos" tiene como objetivo primordial reforzar la seguridad nacional y la seguridad pública. Funcionarios estadounidenses subrayaron que la decisión forma parte de los esfuerzos por endurecer los estándares de ingreso y busca impedir la entrada de personas sobre las cuales el país no dispone de información suficiente para evaluar riesgos de seguridad.

Los cinco países recientemente añadidos al veto total (Burkina Faso, Malí, Níger, Sudán del Sur y Siria) fueron citados por la Casa Blanca debido a una combinación de factores. Estos incluyen la inestabilidad política, la presencia de actividad terrorista, serias debilidades en sus sistemas de verificación de identidad, y elevadas tasas de permanencia irregular de sus ciudadanos en Estados Unidos tras el vencimiento de visas.

Además de las nuevas incorporaciones, la lista de restricciones de ingreso se hizo más estricta para otras naciones. Laos y Sierra Leona, que previamente enfrentaban limitaciones parciales, ahora se suman a la prohibición total. Por otro lado, la administración estadounidense impuso un régimen de restricciones parciales a 15 países adicionales, entre ellos Nigeria, Angola, Tanzania, Cuba y Venezuela, por razones que van desde altas tasas de sobreestadía de visas hasta problemas de cooperación para la repatriación de ciudadanos deportados.

Una restricción particular fue impuesta a toda persona que intente ingresar con documentos de viaje emitidos por la Autoridad Palestina, basándose en la presencia de grupos terroristas activos en Cisjordania y Gaza. No obstante, la Casa Blanca aclaró que las nuevas restricciones mantienen exenciones importantes para residentes permanentes legales, titulares de visas vigentes, diplomáticos, atletas y personas cuyo ingreso sea considerado de "interés nacional".

En un caso de alivio parcial, la Casa Blanca anunció que se levantó la suspensión para visas de no inmigrantes de Turkmenistán, reconociendo avances en la cooperación e intercambio de información. A pesar de este progreso, la prohibición para visas de inmigrantes permanentes se mantiene debido a preocupaciones que aún persisten sobre la seguridad y el control de identidad de sus ciudadanos.

