Reforma laboral: profesores de Derecho del Trabajo de la UBA repudian el proyecto

Profesores de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires expresaron su “preocupación y repudio” el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno, “desaconsejando su aprobación” .

“Los cambios propuestos tienen un único sentido y finalidad, la desprotección de las personas que trabajan, como lo exhibe la supresión como principio de la justicia social en la interpretación y aplicación de la ley, y por lo tanto consideramos dicho proyecto como absolutamente regresivo”, advirtieron los profesores y abogados en un comunicado. Además, sostuvieron que el proyecto “ha sido presentado sobre la base de recurrentes falacias”.