Reforma laboral: profesores de Derecho del Trabajo de la UBA repudian el proyecto

Piden al Congreso el rechazo integral del proyecto, por considerarlo contrario a la Constitución y a las normas internacionales del trabajo.

Vanesa Petrillo
Vanesa Petrillo
Los docentes de Derecho de la UBA advierten sobre cómo afectará la reforma a los trabajadores.

Profesores de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires expresaron su “preocupación y repudio” el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno, “desaconsejando su aprobación”.

“Los cambios propuestos tienen un único sentido y finalidad, la desprotección de las personas que trabajan, como lo exhibe la supresión como principio de la justicia social en la interpretación y aplicación de la ley, y por lo tanto consideramos dicho proyecto como absolutamente regresivo”, advirtieron los profesores y abogados en un comunicado. Además, sostuvieron que el proyecto “ha sido presentado sobre la base de recurrentes falacias”.

Las críticas al proyecto de la Reforma Laboral

  • Carácter regresivo y desprotector: sostienen que la reforma tiene como finalidad la desprotección de las personas que trabajan, eliminando el principio de justicia social como eje interpretativo.

  • Ataque al trabajo dependiente: advierten que el proyecto busca desnaturalizar la figura del trabajador dependiente, especialmente en actividades como plataformas digitales, reparto y transporte.

  • Debilitamiento del salario y de la responsabilidad del empleador: señalan que se promueve la intervención de terceros y subcontratistas, se diluye la responsabilidad patrimonial del empleador y se fijan obstáculos procesales para reconocer la relación laboral.

  • Más poder para el empleador: cuestionan el acrecentamiento de los poderes empresariales para modificar condiciones de trabajo y la afectación de derechos mínimos como jornada laboral y vacaciones.

  • Críticas al régimen de despido: califican de inconstitucional el “Fondo de Asistencia Laboral”, al considerar que traslada a la comunidad —y al sistema de seguridad social— el pago de indemnizaciones que deben asumir los empleadores.

  • Retroceso en derechos colectivos: alertan sobre la quita de garantías sindicales, la limitación de la negociación colectiva, la restricción de la vigencia de los convenios y un virtual cercenamiento del derecho de huelga.

  • Cuestionamiento a los fundamentos del proyecto: rechazan la idea de que la flexibilización genere empleo o reduzca la informalidad, y afirman que la experiencia histórica demuestra lo contrario.

  • Inconstitucionalidad: sostienen que el proyecto colisiona con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza la protección del trabajo, condiciones dignas, estabilidad y derecho de huelga.

  • Transferencia indebida de recursos: denuncian una inadmisible transferencia de fondos de la Seguridad Social a favor de los empleadores.

  • Riesgo para la independencia judicial: expresan preocupación por normas que limitan el control de constitucionalidad y amenazan a jueces laborales con sanciones si se apartan de fallos de la Corte.

  • Rechazan la referencia a la “vigencia transitoria” y “progresiva disolución” del fuero laboral, que interpretan como un intento de disciplinamiento judicial.

  • Violación de estándares internacionales: advierten que el proyecto incumple la exigencia de consulta a los interlocutores sociales, en línea con observaciones recientes de la OIT.

  • Pedido final: solicitan al Congreso el rechazo integral del proyecto, por considerarlo contrario a la Constitución y a las normas internacionales del trabajo.
