Cambios en el Banco Nación: Daniel Tillard deja la presidencia y será remplazado por su vice El titular de la entidad había sido designado vía decreto por el presidente Javier Milei en diciembre de 2023. Darío Wasserman será quien asumirá el nuevo cargo.







Thillard renunció a la presidencia del Banco Nación.

El titular del Banco Nación, Daniel Tillard, presentó este martes su renuncia al cargo y será remplazado por Darío Wasserman, quien hasta el momento se desempeñaba como vicepresidente de la entidad bancaria. El economista había sido designado vía decreto por el presidente Javier Milei en diciembre de 2023.

El cambio de funciones se suma a la salida ya confirmada en ARCA de Juan Pazo y se enmarca en una serie de modificaciones que el Gobierno viene realizando luego del triunfo en las elecciones legislativas nacionales de octubre.

"Durante su gestión, 'el banco volvió a trabajar de banco', se otorgaron 20 mil créditos hipotecarios y la entidad aumentó su participación de mercado de 12 a 18 puntos, entre otros logros", detalló el ministerio de Economía en un comunicado donde confirmó la renuncia de Tillard y su remplazo.

Daniel Tillard En el mismo, agrega: "Tillard aseguró que durante estos dos años, el equipo del banco ha cumplido el mandato de que la institución vuelva a desempeñar plenamente su rol como banco, en un contexto favorecido por las políticas impulsadas por nuestro Gobierno de solvencia fiscal y de ordenamiento del balance del Banco Central".

Sobre el final, dejaron en claro que el funcionario saliente agradeció la confianza al Presidente y el ministro de Economía, "por haberle brindado la oportunidad de acompañarlos en el proceso de transformación de nuestro país".