16 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Cambios en el Banco Nación: Daniel Tillard deja la presidencia y será remplazado por su vice

El titular de la entidad había sido designado vía decreto por el presidente Javier Milei en diciembre de 2023. Darío Wasserman será quien asumirá el nuevo cargo.

Por
Thillard renunció a la presidencia del Banco Nación. 

Thillard renunció a la presidencia del Banco Nación. 

El titular del Banco Nación, Daniel Tillard, presentó este martes su renuncia al cargo y será remplazado por Darío Wasserman, quien hasta el momento se desempeñaba como vicepresidente de la entidad bancaria. El economista había sido designado vía decreto por el presidente Javier Milei en diciembre de 2023.

En lo que va del año, se registró un superávit primario de aproximadamente 1,7% del PIB y uno financiero de aproximadamente 0,6%.
Te puede interesar:

El Gobierno anunció un nuevo superávit primario y financiero en noviembre

El cambio de funciones se suma a la salida ya confirmada en ARCA de Juan Pazo y se enmarca en una serie de modificaciones que el Gobierno viene realizando luego del triunfo en las elecciones legislativas nacionales de octubre.

"Durante su gestión, 'el banco volvió a trabajar de banco', se otorgaron 20 mil créditos hipotecarios y la entidad aumentó su participación de mercado de 12 a 18 puntos, entre otros logros", detalló el ministerio de Economía en un comunicado donde confirmó la renuncia de Tillard y su remplazo.

Daniel Tillard

En el mismo, agrega: "Tillard aseguró que durante estos dos años, el equipo del banco ha cumplido el mandato de que la institución vuelva a desempeñar plenamente su rol como banco, en un contexto favorecido por las políticas impulsadas por nuestro Gobierno de solvencia fiscal y de ordenamiento del balance del Banco Central".

Sobre el final, dejaron en claro que el funcionario saliente agradeció la confianza al Presidente y el ministro de Economía, "por haberle brindado la oportunidad de acompañarlos en el proceso de transformación de nuestro país".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinEconomia_Ar/status/2000961945554321868&partner=&hide_thread=false

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Luis Caputo defendió el nuevo esquema de bandas con techo modificándose al ritmo de la inflación.

Tras el nuevo esquema de bandas, Caputo pronosticó qué va a pasar con la inflación

Julie Kozack, vocera del FMI, y Kristalina Georgieva, titular del FMI.

El FMI confirmó que está "colaborando estrechamente" con el Gobierno para "reconstruir las reservas"

El vice del BCRA, Werning, anticipó el balance cambiario.

La demanda de dólares se desplomó tras las elecciones, según el Banco Central

El Tesoro aceleró la compra de dólares en el MULC.

El Tesoro volvió a comprar dólares: lleva casi u$s300 millones de cara al vencimiento de enero con bonistas privados

El equipo que lidera Luis Caputo cerró el año con una buena licitación en pesos.

Deuda en pesos: el Gobierno logró renovar todos los vencimientos con una baja de tasas

Caputo había anticipado que iba a colocar alrededor de u$S1.000 millones.

Regreso al mercado internacional: el Gobierno logró tomar u$s1.000 millones con un bono en dólares a una tasa de 9,3%

Rating Cero

La primera temporada de Cien años de soledad ya está disponible en Netflix.
play

Filtraron cuándo se estrenará la parte 2 de Cien años de soledad en Netflix

play

Se realiza el único casting presencial para Gran Hermano 2026: cuatro cuadras de cola y los personajes más bizarros

Muerte de Rob Reiner y Michel Singer: quién es Nick, el hijo detenido por el crimen de sus padres

Muerte de Rob Reiner y Michel Singer: quién es Nick, el hijo detenido por el crimen de sus padres

Downey Jr. se muestra diplomático en todo momento, respetando enormemente la opinión de una leyenda como Martin Scorsese.

Le respondió a Scorsese: qué dijo Robert Downey Jr. sobre la opinión de que Marvel no es cine

Rachael Carpani integró el elenco de NCIS: Los Ángeles,McLeod’s Daughters y Against the Wall

Conmoción por la muerte de Rachel Carpani, protagonista de NCIS: Los Ángeles

Melissa McCarthy mostró su cambio físico en Saturday Night Live.

La impresionante transformación física de Melissa Mccarthy: bajó 40 kilos

últimas noticias

Anses confirmó los montos de las Asignaciones Familiares para enero.

Asignaciones Familiares de ANSES: monto confirmado con aumento para enero 2026

Hace 8 minutos
Boca y River ya conocen el calendario del Torneo Apertura 2026.

Así son los fixtures de River y Boca en el torneo Apertura 2026: todos los partidos

Hace 8 minutos
Esta rutina puede adaptarse a distintos niveles de intensidad.

El entrenamiento rápido de 7 minutos para hacer en casa: la ciencia respalda sus excelentes resultados

Hace 9 minutos
play
La primera temporada de Cien años de soledad ya está disponible en Netflix.

Filtraron cuándo se estrenará la parte 2 de Cien años de soledad en Netflix

Hace 12 minutos
El caso de la mujer que ingresó a la guardia con dolor de cabeza y terminó recibiendo un diagnósitco inesperado

Creía que el dolor de cabeza era normal y hasta le dijeron que tenía sinusitis pero un diagnóstico cambió todo

Hace 13 minutos