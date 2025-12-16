16 de diciembre de 2025 Inicio
El Gobierno anunció un nuevo superávit primario y financiero en noviembre

Así lo confirmó Luis Caputo a través de las redes sociales, quien aseguró que el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit primario de $2.128.009 millones y un superávit financiero de $599.954 millones.

En lo que va del año

En lo que va del año, se registró un superávit primario de aproximadamente 1,7% del PIB y uno financiero de aproximadamente 0,6%.

El Gobierno confirmó que el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit primario de $2.128.009 millones y uno financiero de $599.954 millones, los cuales representan, para el acumulado de los primeros once meses del año, un 1,7% del PIB y otro del 0,6% respectivamente.

Thillard renunció a la presidencia del Banco Nación. 
Cambios en el Banco Nación: Tillard deja la presidencia y será remplazado por su vice

Así lo comunicó Luis Caputo a través de sus redes sociales, quien aseguró que "el gasto primario se redujo 14,2% en términos reales frente a noviembre de 2024". También remarcó que, a nivel desagregado, "las jubilaciones y pensiones contributivas crecieron 5,5% interanual y la Asignación Universal para Protección Social 7,4% interanual".

A su vez, resaltó que el superávit financiero de $599.954 millones "contrasta con el resultado de noviembre de 2023, cuando se había registrado un déficit de $754.956 millones, equivalente a casi $2.650.000 millones ajustados por inflación".

"Además de los impuestos que se fueron eliminando o reduciendo en el período, el crecimiento interanual en los recursos estuvo afectado por ingresos extraordinarios que elevaron la base de comparación. Entre ellos pueden mencionarse la moratoria vigente en aquel entonces, el corrimiento de vencimientos de anticipos de Ganancias y Bienes Personales de personas humanas correspondientes a 2024, el Impuesto de Regularización de Activos y el Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales.", escribió el ministro.

"El ancla fiscal, pilar fundamental del programa económico, es un compromiso asumido al inicio de la gestión que se mantendrá en el tiempo. El orden macroeconómico ha permitido proteger a los argentinos de los efectos del colapso en la demanda de dinero generado por la volatilidad política", agregó.

