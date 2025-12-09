Luis Caputo defendió la baja de retenciones: "Nuestro compromiso con el campo es desde el día 1" El ministro de Economía destacó el recorte de alícuotas para varios productos y adelantó que "en la medida en que tengamos algún espacio fiscal, lo vamos a seguir haciendo". Por + Seguir en







Luis Caputo destacó la baja de retenciones al campo anunciada este martes. Captura

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó la baja de retenciones al campo anunciada este martes y sostuvo que "para nosotros es una alegría y un orgullo poder seguir retribuyéndole al campo todo lo que ha contribuido durante tantos años". "En la medida en que tengamos algún espacio fiscal, lo vamos a seguir haciendo", adelantó.

Esta medida, que abarca a los principales complejos agrícolas del país y será oficializada recién el miércoles a través del Boletín Oficial, tiene como meta principal aumentar la competitividad del sector y acelerar el ingreso de divisas al mercado local.

Según indicaron, la soja pasará del 26% al 24%, los subproductos de soja de 24,5% a 22,5%, trigo y cebada de 9,5% a 7,5%, maíz y sorgo de 9,5% a 8,5% y girasol de 5,5% a 4,5%.

Esta decisión se integra en un programa diseñado para la reducción permanente y gradual de las retenciones, un gravamen históricamente cuestionado por los productores.

Luis Caputo defendió la quita de retenciones al campo: "Es uno de los impuestos más distorsivos" Caputo habló este martes en el encuentro "Un camino para la Argentina próspera", organizado por la Fundación IEB, donde ponderó la baja de retenciones. "El compromiso nuestro con el campo es desde el día 1, tenemos siempre la limitación de que esta baja de retenciones no tiene que comprometer el equilibrio fiscal, porque además tampoco teníamos los recursos", repasó.

"Pero desde la campaña, el Presidente a la cabeza y el equipo económico siempre lo hemos repetido, para nosotros es una alegría y un orgullo poder seguir retribuyéndole al campo con estas acciones todo lo que ha contribuido durante tantos años. Todavía hay un camino largo por recorrer, pero al menos hemos dado otro paso importante", explicó. "En la medida en que nosotros tengamos algún espacio fiscal, lo vamos a seguir haciendo. Este es uno de los impuestos más distorsivos. Este claramente nos molesta porque ponés impuestos a las exportaciones, claramente no estás fomentándolas", concluyó.