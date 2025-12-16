17 de diciembre de 2025 Inicio
Chocaron un puesto de Gendarmería y huyeron: llevaban cigarrillos de contrabando y un arma de fuego

Después del incidente, las fuerzas de seguridad activaron una persecución a los tres vehículos que habían intentado evadir un control. Tres personas fueron detenidas por contrabando y resistencia a la autoridad.

Luego de detener a los vehículos, la Gendarmería Nacional encontró unos cinco mil atados de cigarrillos y un arma de fuego.

Tres personas fueron detenidas en la ciudad misionera de Oberá después de haber chocado contra un puesto de Gendarmería Nacional para intentar eludir el control fronterizo, ya que llevaban unos 5.000 cigarrillos extranjeros de contrabando. Además, portaban un arma de fuego sin contar con la documentación respaldatoria.

Según informó Gendarmería Nacional, los detenidos circulaban en varios vehículos cuando avanzaron contra un puesto de control ubicado sobre la Ruta Provincial Nº 7, a la altura de Aristóbulo del Valle, ignoraron las señales de detención y se dieron a la fuga a alta velocidad. Tras la maniobra, las fuerzas de seguridad encargadas del control de las fronteras desplegó un operativo de persecución.

Minutos más tarde, uno de los vehículos fue encontrado abandonado obre la Ruta Nacional Nº 14, mientras que otro fue interceptado dentro en el área urbana de la localidad. Durante la requisa, Gendarmería encontró 5.000 atados de cigarrillos extranjeros sin documentación aduanera y un arma de fuego que no contaba con los permisos correspondientes.

Los tres detenidos son mayores de edad y quedaron a disposición del Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Oberá, que ordenó el secuestro de la mercadería, el arma y los vehículos utilizados en el marco de una causa por contrabando y resistencia a la autoridad.

