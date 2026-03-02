2 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Luis Caputo pronosticó que "en febrero la inflación será más baja que en enero"

El ministro de Economía compartió sus expectativas por el IPC de febrero tras aplazar la actualización de la fórmula. Además, insistió con el uso del "ahorro de los colchones de la gente" para préstamos.

Por
Luis Caputo

Luis Caputo, ministro de Economía de Javier Milei.

El ministro de Economía, Luis Caputo, estimó que "en febrero la inflación será más baja que en enero", admitió que "es difícil" precisar cuánto más baja. "Mientras nosotros nos mantengamos en este curso, para agosto de este año la inflación podría empezar con 0 y, sino, será más tarde", afirmó el economista.

Alejandro Lew junto a Luis Caputo.
Te puede interesar:

Más cambios en el Gobierno: renunció el secretario de Finanzas, Alejandro Lew

"Bajar la inflación a un dígito a otros países les llevó de 8 a 20 años", se atajó el funcionario de Javier Milei. En enero, tras la decisión del Presidente de suspender la actualización del cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), la inflación mantuvo su tendencia alcista iniciada en junio de 2025 y se ubicó en 2,9%.

IPC 01-2026
Inflación calculada por el INDEC entre febrero de 2025 y enero de 2026.

Inflación calculada por el INDEC entre febrero de 2025 y enero de 2026.

Al ser consultado por futuras medidas en el Ministerio de Economía que respondan al pedido de créditos al consumo que realizó la UIA o créditos en dólares, Caputo remarcó que "lo importante" es cómo hacer "para canalizar el ahorro de los colchones de la gente para que eso vaya a préstamos y motorice la economía".

"Tenés una ley que de alguna manera le impide a los bancos que, con los depósitos de la gente, le preste dólares a los que no son generadores de dólares", se lamentó Caputo en el canal de streaming de El Cronista y consideró: "Es una ley que alguno podrá decir que es exagerada... o no".

Qué es la ley de Intangibilidad de los depósitos sancionada en 2001

Se refiere a la ley 25.466/2001 de Intangibilidad de los depósitos "captados por las entidades financieras autorizadas para funcionar por el Banco Central de la República Argentina". Es la ley que violó el gobierno de Fernando de la Rúa, tres meses después de promulgarla, cuando en diciembre de 2001 anunció y ejecutó el "Corralito".

"El Estado nacional en ningún caso, podrá alterar las condiciones pactadas entre el/los depositantes y la entidad financiera, esto significa la prohibición de canjearlos por títulos de la deuda pública nacional, u otro activo del Estado nacional, ni prorrogar el pago de los mismos, ni alterar las tasas pactadas, ni la moneda de origen, ni reestructurar los vencimientos, los que operarán en las fechas establecidas entre las partes", determina la norma en su artículo 2.

La entrevista a Luis Caputo completa

Embed - "PARA AGOSTO, LA INFLACIÓN PODRÍA EMPEZAR CON CERO" TOTO CAPUTO EN PULSO FINANCIERO

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Este hito marca el inicio de una etapa crucial para la competitividad, dijo Caputo.

Luis Caputo celebró la licitación de la Hidrovía: "Marca el inicio de una etapa crucial"

El equipo de Luis Caputo logró una exitosa licitación del BONAR 27.

El Gobierno obtuvo otros u$s100 millones en la segunda licitación del nuevo bono en dólares

La entidad monetaria continuó con la intervención cambiaria.

El Banco Central mermó su compra de dólares y las reservas cayeron más de u$s700 millones

El equipo económico de Caputo logró licitar el nuevo bono en dólares sobre la par.

El Gobierno consiguió u$s150 millones tras colocar un nuevo bono en dólares

La entidad monetaria ya alcanzó el 26% del objetivo previsto para 2026. 

El Banco Central extendió la racha compradora y suma divisas antes de la cosecha gruesa

Las acciones rebotaron tras un lunes negro.

Rebote de los ADRs en Wall Street: escalaron hasta 5%, mientras que los bonos no repuntan

Rating Cero

El 0.01 % de los alumnos de la escuela Jooshin tiene el control de todo, pero un nuevo estudiante de intercambio bastante reservado podría abrir una grieta en ese mundo insondable, describe la sinopsis oficial.
play

Dos hermanos, un robo gigante y mucha acción: esta es la película de Netflix de la que todos hablan

Lali Espósito y Pedro Rosemblat.

Lali visitó Gelatina y mostró el anillo de compromiso con Pedro Rosemblat

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Acusada”, “la vida de una reconocida ginecóloga se sale de control cuando serias acusaciones amenazan su carrera y su matrimonio, mientras su esposa busca descubrir la verdad.” 
play

Lo nuevo en Netflix: cuál es la trama de Acusada, la película hindú que está siendo lo más visto del momento

Axel encontró en este nuevo camino una manera de unir su vida cotidiana con un proyecto productivo.

Qué fue de la vida de Axel: de la música a tener un negocio gastronómico

 gira latinoamericana del músico volvió a instalar la posibilidad de que exista algo más que una amistad.

Alejandro Sanz tendría nueva pareja y tiene a todos en vilo: de quién se trata

Luciano Castro tiene decidido retomar las grabaciones de una serie de Sebastián Ortega

¿Nueva vida? Le dieron el alta a Luciano Castro, pero deberá continuar su rehabilitación

últimas noticias

Las multas pueden alcanzar las 7 cifras en marzo 2026.

Cuales son las multas de tránsito que superan el millón de pesos en Argentina en marzo 2026

Hace 19 minutos
Receta de papas fritas en la freidora de aire.

La mejor forma de hacer papas fritas en la air fryer: te quedan impecables y crocantes

Hace 19 minutos
¿Cuáles son las 10 mejores atracciones de Buenos Aires para hacer en marzo 2026?

Cuáles son las 10 mejores atracciones de Buenos Aires para hacer en marzo 2026

Hace 19 minutos
Francia está lista para liderar la nueva era del orden mundial.

Macron anunció que Francia aumentará su arsenal nuclear: "Para ser libres, tenemos que ser temidos"

Hace 20 minutos
play
El 0.01 % de los alumnos de la escuela Jooshin tiene el control de todo, pero un nuevo estudiante de intercambio bastante reservado podría abrir una grieta en ese mundo insondable, describe la sinopsis oficial.

Dos hermanos, un robo gigante y mucha acción: esta es la película de Netflix de la que todos hablan

Hace 20 minutos