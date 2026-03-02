ARA San Juan: este martes comienza el juicio oral por el hundimiento del submarino y la muerte de sus 44 tripulantes El proceso se desarrollará en Río Gallegos. Los cuatro militares acusados enfrentan cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte. El expresidente Mauricio Macri y el exministro de Defensa Oscar Aguad no fueron citados como testigos. Por + Seguir en







La Justicia de Santa Cruz iniciará este martes el juicio oral para establecer las responsabilidades penales tras el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017. El proceso, que se desarrollará en Río Gallegos, buscará esclarecer la muerte de los 44 tripulantes de la nave.

El tribunal, integrado por Mario Reynaldi, Luis Alberto Giménez y Enrique Baronetto, juzgará al contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo y a los capitanes Claudio Villamide, Héctor Alonso y Hugo Miguel Correa. Los cuatro oficiales enfrentan cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte.

La embarcación, que navegaba desde Ushuaia hacia Mar del Plata, desapareció el 15 de noviembre de 2017 y fue hallada un año después a casi mil metros de profundidad. El hallazgo se produjo a 597 kilómetros de Comodoro Rivadavia y confirmó que no hubo sobrevivientes tras el siniestro en alta mar.

Las audiencias se celebrarán de lunes a jueves, semana por medio, con una agenda diseñada para facilitar el traslado de las partes involucradas. El Ministerio Público Fiscal y las querellas, lideradas por Valeria Carreras y Luis Tagliapietra, estiman que el veredicto podría dictarse durante el mes de julio.

El tribunal analizará material fílmico y documentos secretos El debate oral incorporará pruebas técnicas fundamentales, destacándose el material fílmico registrado por el buque Ocean Infinity durante el hallazgo de la unidad. Estos registros, almacenados en discos rígidos encriptados, serán analizados junto a planos y documentación de la Armada Argentina que permanecía bajo secreto militar.