Presentaron la primera demanda colectiva contra la reforma laboral tras ser aprobada por el Congreso

La Asociación Gremial de la Abogacía del Estado presentó una acción judicial en rechazo al proyecto impulsado por el Gobierno y sancionado por el Senado. "Se trata de una discusión constitucional", marcaron.

La Asociación Gremial de la Abogacía del Estado (AGAE) presentó la primera demanda colectiva ante la Justicia contra la reforma laboral , luego de que el proyecto impulsado por el Gobierno fuera sancionado el viernes por el Senado , en el marco de las sesiones extraordinarias en el Congreso.

Según consignó Ámbito, la presentación judicial de la AGAE apunta a que se declaren inválidos varios artículos de la iniciativa convertida en ley por el Senado, ya que consideraron que impactan en los derechos laborales. "No se trata de una discusión política. Se trata de una discusión constitucional" , marcaron.

En tal sentido, recordaron el contenido de la Constitución para cuestionar la ley aprobada. "El artículo 14 bis de nuestra Constitución protege derechos fundamentales que consideramos se encuentran vulnerados por la legislación aprobada" , expresaron.

El pedido ante la Justicia se llevó a cabo mientras la Confederación General del Trabajo (CGT) se movilizaba hacia el Palacio de Tribunales para presentar otro recurso judicial contra los artículos que considera inconstitucionales de la reforma laboral. La central obrera busca frenar la aplicación de la norma en los tribunales, luego de no haber podido impedir su aprobación en el Congreso.

“La decisión es sustentar el análisis legal que se viene haciendo y la presentación judicial con respecto a lo que creemos que es inconstitucional” , sostuvo Jorge Sola, integrante del consejo directivo de la CGT. La central apunta a cuestionar aspectos de la reforma vinculados a condiciones laborales, negociación colectiva y regulación del empleo, entre otros puntos que consideran regresivos en materia de derechos.

La aprobación de la reforma laboral

El Senado aprobó el viernes la reforma laboral luego de la segunda revisión con los cambios sobre licencias médicas aprobados en la Cámara baja. De esta manera, el oficialismo logró su segunda victoria en el recinto tras la sanción del Régimen Penal Juvenil más temprano.

Con el apoyo de bloques aliados para ratificar la versión aprobada en la Cámara baja de la ley de modernización laboral, que eliminó el artículo que modificaba el régimen de licencias por enfermedad, el oficialismo logró aprobar el proyecto con 42 votos positivos, 28 negativos y 2 abstenciones, tras un extenso debate dentro de la última sesión especial de extraordinarias convocadas por el presidente Javier Milei.

Entre las modificaciones introducidas por Diputados, la mesa política del Gobierno decidió eliminar el polémico artículo 44, que trataba sobre el régimen de licencias médicas. La norma original establecía que, en caso de licencia por enfermedad o accidentes no laborales, los trabajadores podrían percibir entre el 50% y el 75% del salario, dependiendo del caso.

Otro cambio tiene que ver con las indemnizaciones por despido, ya que modifica la base de cálculo de la indemnización por antigüedad. Solo se considerará la remuneración mensual devengada y pagada en cada mes calendario, y quedan excluidos conceptos no mensuales como el aguinaldo, vacaciones y premios extraordinarios.