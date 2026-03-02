2 de marzo de 2026 Inicio
El Gobierno responsabilizó a las provincias por la paritaria docente: habrá otra reunión la próxima semana

El Ministerio de Capital Humano se refirió a las negociaciones con los sindicatos docentes, en el marco del paro en 15 provincias en reclamo de un incremento salarial.

El Gobierno se refirió a las negociaciones paritarias.

El Gobierno se refirió a las negociaciones paritarias.

El Ministerio de Capital Humano responsabilizó a los gobiernos provinciales de que alcancen un acuerdo con los sindicatos docentes, en el marco del conflicto salarial por el cual se demoró el inicio de las clases en 15 provincias por un paro.

En un comunicado, el Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, expuso que este lunes se desarrolló un encuentro con distintos sindicatos por el conflicto: "El Ministerio de Capital Humano, a través de las Secretarías de Educación y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, comunica que en el día de la fecha tuvo lugar la reunión entre el Consejo Federal de Educación y los gremios docentes relativa al diálogo sobre salario mínimo docente".

En tal sentido, derivó a las provincias una solución a la disputa salarial. "Cabe recordar que la convocatoria fue realizada en virtud de la vigencia de la medida cautelar dispuesta por la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo", marcó.

Por último, señaló que la próxima semana se llevará adelante otro cónclave: "En dicha reunión se reiteró que la materia salarial es de competencia de las provincias, quienes son las verdaderas empleadoras de los docentes y que es responsabilidad de éstas y de los gremios alcanzar los acuerdos necesarios. Las provincias y los gremios acordaron realizar un nuevo encuentro que tendrá lugar la próxima semana".

El comunicado del Ministerio de Capital Humano.

El comunicado del Ministerio de Capital Humano.

La medida de fuerza convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) afecta a Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán. En el territorio bonaerense, es la primera vez en seis años que se retrasa el comienzo del ciclo lectivo.

Aunque la provincia de Buenos Aires tenía previsto iniciar el ciclo lectivo 2026 este lunes 2 de marzo, las confederaciones docentes CTERA, UDA, CEA, Sadop y Amet convocaron a un paro nacional que afectará al comienzo de las clases tanto en el territorio bonaerense como en otras jurisdicciones del país.

Todos los sindicatos docentes nacionales reclaman un aumento salarial que "permita recuperar el poder adquisitivo", en un contexto en el que el salario promedio del sector se ubica en el nivel más bajo de los últimos 20 años.

