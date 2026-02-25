25 de febrero de 2026 Inicio
El Banco Central extendió la racha compradora y suma divisas antes de la cosecha gruesa

La entidad que lidera Santiago Bausili adquirió dólares por 36ª jornada consecutiva y las reservas brutas internacionales continúan en ascenso: ya alcanzaron los u$s46.905 millones.

Por
La entidad monetaria ya alcanzó el 26% del objetivo previsto para 2026. 

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a comprar dólares en su plan de acumulación de reservas, y alcanzó su nivel más alto desde el 21 agosto 2019 (u$s46.886 millones). Este viernes adquirió divisas por u$s85 millones, en su 36ª rueda con saldo positivo, y ya capitaliza u$s2.641 millones en el año, de los cuales u$s1.483 millones corresponden a febrero.

La entidad monetaria lleva comprados más de u$s2.400 millones en lo que va del año.
La entidad que lidera Santiago Bausili intervino tanto en el Mercado Libre de Cambios como en operaciones "en bloque", pactadas con empresas o provincias. De esta manera, las reservas brutas internacionales subieron u$s246 millones y se ubicaron en los u$s46.905 millones. La adquisición de este miércoles llevó el saldo acumulado en el año a más de u$s2.500 millones, alcanzando el 26% de la meta anual de adquisición de divisas previstas para 2026.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BancoCentral_AR/status/2026744284783813016&partner=&hide_thread=false

La inédita racha compradora se da en el marco de proyecciones oficiales de adquisición de divisas para este 2026 en torno al rango de 10.000 a 17.000 millones de dólares, condicionado por la demanda de pesos y el ingreso de divisas.

La acumulación de reservas es una señal que esperaba el mercado, ya que, en el marco de la "Fase de Remonetización 2026", la autoridad monetaria preveía un proceso de compras diarias que se limitaba a una participación de hasta el 5% del volumen operado. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, remarcó que la compra de divisas estaría atada a la demanda de pesos y al ingreso de dólares.

El FMI y los bancos de inversión también venían reclamando una política cambiaria que permitiera robustecer las arcas del organismo estatal, como sucedió en los primeros dos meses del año, con el objetivo de consolidar la estabilidad macroeconómica y sentar bases más sólidas para el crecimiento.

reservas 25-2
